Власниця електромобіля Tesla хоче виставити його на привселюдне побиття кувалдами

Ненависть до Ілона Маска, яку він сам до себе спровокував, виходить на новий рівень. Раніше ми вже бачили численні випадки вандалізму проти чужих автомобілів його компанії Tesla, або тих, що продаються в салонах, але тепер навіть самі власники хочуть від них позбутися. Більшість їх просто продає, але в одному цікавому випадку багата інвесторка не шкодує грошей.

Tesla геть

Джоан Вілсон раніше володіла двома автівками Tesla, але продала одну після того, як Ілон Маск показав своє справжнє обличчя. Для другої машини вона розглядає більш драматичний варіант – дозволити клієнтам її медичного бізнесу в центрі Мангеттену виплеснути своє розчарування новою адміністрацією й розбити електрокар на друзки за допомогою кувалди, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення власниці.

Дивіться також Ілон Маск вважає, що в усіх його бідах винен суперник-мільярдер і платформа ActBlue

Ми могли б роздати кувалди, дозволити людям розбити машину і зняти це для Instagram. Це може стати вірусним,

– написала Джоан Вілсон.

Власниця машини каже, що купила першу Tesla у 2014 році, коли на її автостоянці встановили електричні зарядні пристрої. Вона не хоче повертатися до паливних автомобілів, але й більше не бажає лишатися відданою компанії Маска. Вона посилається на те, що мільярдер демонструє "повну зневагу" до людей, коли "намагається повністю зруйнувати федеральний уряд". Вілсон також називає його "класичним технічним чуваком без належного розуміння того, як працює уряд".

Партнер Джоан Вілсон на ім'я Фред, був одним із перших інвесторів Twitter, коли соцмережа ще не була зіпсована Маском. Очевидно, що зараз він уже не має частки в компанії, що, можливо, також зробило певний внесок у їхнє враження щодо глави Tesla.

Щоб позбутися першої Tesla, обоє пішли до салону Volvo. Там вони не лише купили новий автомобіль, а й здали старий, отримавши натомість 2000 доларів знижки.

Я поїхала до Volvo, щоб купити новий електромобіль і здати нашу Tesla. Я завжди любила Вольво. Вони не розбиваються, як консервна банка. Як і більшість автомобілів, вони були побудовані для шведських зим,

– каже Вілсон.

А поки власниця автомобіля розмірковує над тим, щоб дозволити незнайомцям знищити її машину, інші ненависники Tesla висловлюють свою неприязнь до Маска за допомогою нецензурних графіті та підпалів у різних частинах світу, особливо в Європі. Наприклад, у Франції спалили 12 машин Tesla, тоді як у США в салон компанії кинули коктейль Молотова.