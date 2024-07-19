У Vodafone назвали причину технічного збою

Зранку 19 липня стався технічний збій у роботі у Vodafone. В компанії пояснили, в чому причина.

Про це повідомили в телеграм-каналі Vodafone Україна о 10:29.

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Яка причина збою у Vodafone

У компанії зазначили, що сьогодні зранку протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України.

Зазначається, що фахівці компанії оперативно зреагували на ситуацію. Так, з 9:20 надання усіх основних послуг поступово відновлюється.

Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу,

– ідеться в повідомленні.

Збій в роботі сервісів 19 липня: що відомо

Зранку о 09:09 в компанії "Нова пошта" стався збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Там повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Згодом у компанії повідомили, що роботу всіх клієнтських систем і сервісів вдалося відновити.

Згодом з'явилася інформація, що з'явилися проблеми і у роботі Vodafone. Зокрема, при спробі зателефонувати була тиша, пауза, потім короткі гудки і вибивало. Крім цього, повідомляли про те, що не працює мобільний додаток. Там висить повідомлення про технічні роботи.

У роботі одного із українських банків також стався збій. Йдеться про monobank. Користувачі скаржились на неможливість створити банку – один із основних інструментів волонтерів для накопичень необхідних сум на потреби наших ЗСУ. Засновник компанії згодом повідомив, що у всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. За його словами, "безліч компаній у нокдауні".

Також повідомлялося про те, що у "Сенс Банк" стався збій у роботі. У банку вже підтвердили, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків. Крім того, неможливо зробити переказ та обмін валют, а також оплатити послугу. Там повідомили, що також клієнти не можуть здійснити покупку облігацій та автоцивілки. Є проблеми з відкриттям депозитів та кредитів, збірки та довідки тощо.

Зауважимо, що у всьому світі стався глобальний IT-збій. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.