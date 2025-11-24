Космічний зонд "Вояджер-1" скоро досягне відстані в один світловий день: що це означає

Легендарний космічний апарат Voyager 1, запущений ще 1977 року, наближається до чергового історичного досягнення. Наприкінці наступного року зонд стане першим рукотворним об'єктом, який перебуватиме на такій віддалі від нашої планети, що радіосигнал долатиме шлях до нього повних 24 години.

Що означає досягти однієї світлової доби?

Швидкість світла становить близько 299 тисяч кілометрів на секунду. Згідно з теорією Ейнштейна, це максимальний показник, якого можна досягти у нашому Всесвіті. Однак, хоча це здається надзвичайно високою швидкістю, масштаби космосу такі величезні, що навіть світло потребує тривалого часу для подолання великих відстаней, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Наразі зонд перебуває приблизно за 25,3 мільярда кілометрів від нашої планети, а радіосигнал, надісланий до нього, йде 23 години 32 хвилини і 35 секунд, за даними NASA.

Проте за розрахунками вчених, орієнтовно 15 листопада 2026 року апарат подолає позначку у 25,9 мільярда кілометрів, після чого зв'язок з ним перетне межу в одну світлову добу.

Для порівняння: сигнал до Місяця та назад займає лише 2,6 секунди, до Марса потрібно чекати до чотирьох хвилин, до Юпітера – до 52 хвилин, а до Плутона – майже сім годин. Саме через такі затримки автоматичні апарати, що досліджують далекі планети, мають діяти автономно, адже чекати команд з Землі часто означає ризикувати успіхом місії.

Що ми знаємо про місію "Вояджерів"?

Апарат Voyager 1 був відправлений у космос для вивчення Юпітера та Сатурна, після чого продовжив рух у міжзоряний простір, звідки вже ніколи не повернеться. Попри майже п'ятдесятирічний вік та екстремальні умови – холод, радіацію та величезну віддаль від Сонця – зонд досі працює. Його живлення забезпечує ядерне джерело енергії, яке, за прогнозами, вичерпається протягом найближчих років.

Разом з Voyager 1 у космосі перебуває його близнюк Voyager 2, який поки що відстає і знаходиться на відстані 19,5 світлових годин від Землі.

Обидва апарати лишаються на зв'язку з центром керування завдяки системі Deep Space Network, що дозволяє NASA підтримувати контакт із найвіддаленішими дослідницькими місіями.

Як тепер відбуватиметься зв'язок?

Коли Voyager 1 перетне цю символічну межу, будь-яка команда, надіслана до нього з Землі, потребуватиме двох повних днів лише для підтвердження отримання вказівок (туди й назад), що робить управління апаратом справжнім випробуванням терпіння для інженерів космічного агентства.