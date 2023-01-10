Сьогодні Windows 8,1 і Windows 7 отримають останні оновлення: що буде далі з системами

Windows 8.1 отримає у вівторок 10 січня останню порцію оновлень системи безпеки перед тим, як Microsoft повністю згорне підтримку ОС. Одночасно з цим компанія припинить випуск патчів для версій ОС Windows 7, підключених до платної програми розширеної підтримки Extended Security Updates (ESU).

Як повідомляє 24 канал, після фінального оновлення операційна система Windows 8.1 більше не підтримуватиметься та не буде оновлюватися компанією. Компанія офіційно рекомендує власникам операційки оновитися до актуальної версії Windows, або ж замінити ПК, якщо він не підтримує сучасних версій ОС.

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Що буде далі з Windows 8.1

Звісно, ніхто не заборонить власникам Windows 8.1 користуватися старою операційною системою, але вразливості, що виявляються, розробник більше не усуватиме, перестануть отримувати оновлення інші важливі компоненти цієї ОС.

У випадку ж з Windows 7 картина більш позитивна: завдяки команді ентузіастів з компанії 0Patch ця платформа продовжить отримувати неофіційні оновлення, однак вони будуть платними. Повідомляється, що Windows 7 підтримуватиметься щонайменше ще два роки – йдеться саме про критичні оновлення. Ба більше, буде оновлюватися і браузер Edge для Windows 7 щонайменше до січня 2025 року.

Користувачі зможуть отримувати оновлення Windows 7

Тим, хто не хоче або з якихось причин не може оновитися хоча б до Windows 10, підтримку надаватимуть за 25 на рік на кожен пристрій. Відомо, що Microsoft вимагала стільки ж за перший рік ESU і вдвічі дорожче – за другий і третій роки.

Така підтримка не позбавить користувачів Windows 7 від проблем із сумісністю, через що певні програми просто не будуть коректно запускатися або встановлюватися на старій ОС. Google вже оголосила про припинення підтримки Chrome на Windows 7, і поки невідомо, як зі старою ОС працюватимуть інші програми, це стосується і Windows 8.1.

Цілком імовірно, що багато застосунків просто перестануть працювати, і це може створити великі проблеми в деяких випадках. Якщо Valve, наприклад, вирішить припинити підтримку Steam для Windows 7, це означатиме проблеми для деяких геймерів.

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Так чи інакше, поки що користувачі Windows 7 опинилися в кращому становищі щонайменше на найближчі два роки, оскільки для версії 8.1 ніхто не має наміру надавати розширену підтримку ні на безкоштовній, ні на комерційній основі.