Соцмережа X переживає масштабний збій

16 лютого в роботі соцмережі X стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про недоступність стрічки, сповіщень та інших функцій сервісу.

Чому не працює X?

Станом на 16:00 ні сайт, ні мобільний додаток не працюють справно. При спробі зайти деякі користувачі бачать логотип на чорному фоні, інші ж мають доступ до останньої версії стрічки, яку було завантажено в кеш застосунка. Жодні оновлення не завантажуються, пише 24 Канал.

За даними сервісу Downdetector, який відслідковує збої в інтернеті, скарги почали надходити о 15:12 на Києвом. Наразі нараховано понад 41 000 скарг з усього світу.

