Дія: Багатофункціональний продукт, який допоміг українцям відповісти на виклики нової реальності

Український застосунок Дія став багатофункціональним продуктом, який допоміг громадянам відповісти на виклики нової реальності, вважає Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Про успіх Дії Банік розповів під час нещодавнього інтерв'ю.

З 24 лютого 2022 року на порталі та у застосунку Дія було запущено 49 послуг. Як повідомляє 24 Канал, Банік у інтерв'ю на одному з телеканалів наголосив, що Дія стала інструментом швидкої взаємодії між українцями та державою, навіть у найскладніших ситуаціях, як-от під час повномасштабної війни, що триває.

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Успіхи Дія за минулий рік

Особливим предметом гордості команда Дії вважає можливість для громадян робити пожертви для Збройних сил України через додаток, а також інші важливі сервіси, такі як чат-бот єВорог та сервіси для ВПО та бізнесу.

Банік також зазначив, що користувачі Дії – це переважно доросле населення України, найбільша вікова група – 35-44 роки. Однак він додав, що є також близько 4,7 мільйона користувачів у віці 55+. Банік пояснив цей успіх запуском нових сервісів, зокрема, для користувачів старшого віку.

Під час інтерв'ю Банік також обговорив обмін лампочок через Дію, бета-тестування нових послуг, майбутні послуги та запуск першого державного подкасту "Цифра", який доступний на YouTube-каналі Дії.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком про успіхи Дія: дивіться відео

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Дія стала невіддільною частиною життя багатьох українців, надаючи їм інструменти, необхідні для того, щоб орієнтуватися у викликах нової реальності. Оскільки Міністерство цифрової трансформації продовжує розробляти нові сервіси, очевидно, що Дія залишатиметься життєво важливим ресурсом для громадян і в наступні роки.