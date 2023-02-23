С 24 февраля 2022 года на портале и в приложении Дия было запущено 49 услуг. Как сообщает 24 Канал, Баник в интервью на одном из телеканалов подчеркнул, что Дия стала инструментом быстрого взаимодействия между украинцами и государством, даже в самых сложных ситуациях, таких как во время продолжающейся полномасштабной войны.

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Успехи Дия за прошлый год

Особым предметом гордости команда Дия считает возможность для граждан делать пожертвования для Вооруженных сил Украины через приложение, а также другие важные сервисы, такие как чат-бот есть Враг и сервисы для ВПЛ и бизнеса.

Баник также отметил, что пользователи Дия – это преимущественно взрослое население Украины, самая большая возрастная группа – 35-44 года. Однако он добавил, что есть также около 4,7 миллиона пользователей в возрасте 55+. Баник объяснил этот успех запуском новых сервисов, в частности для пользователей постарше.

В ходе интервью Баник также обсудил обмен лампочек через Дию, бета-тестирование новых услуг, будущие услуги и запуск первого государственного подкаста "Цифра", доступный на YouTube-канале Дии.

Интервью с Мстиславом Баником об успехах Дии: смотрите видео

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Дия стала неотделимой частью жизни многих украинцев, предоставляя им инструменты, необходимые для того, чтобы ориентироваться в новой реальности. Поскольку Министерство цифровой трансформации продолжает разрабатывать новые сервисы, очевидно, что Дия будет оставаться жизненно важным ресурсом для граждан и в последующие годы.