24 Канал помнит, что все началось с водительского удостоверения, а теперь украинцы благодаря Дии имеют доступ к 14 документам и более 23 услугам, опросам и другим способам взаимодействия с государством. Все это доступно прямо в смартфоне без необходимости обращаться в госучреждения для более 18,7 миллиона пользователей.

Читайте на сайте Речь может идти о миллиардах гривен: сколько стран хотят создать аналоги украинской дии.

Дия постоянно развивается, усовершенствуется и наполняется. Украина стала первым государством мира, в котором цифровой паспорт получил такую же юридическую силу, как и физический документ. На украинскую "Государство в смартфоне" обратили внимание за рубежом и сегодня даже Эстония – самая цифровизированная страна мира – занимает опыт Украины.



Действие появилось в смартфонах украинцев 3 года назад / Фото Минцифры

Эффективная борьба с коррупцией

Приложение, которое задумывалось, как удобный инструмент взаимодействия с государством также имело целью борьбу с коррупцией. Реальный антикоррупционный и экономический эффект от внедрения онлайн-услуг за 2020-2021 год. 16,3 миллиарда гривен.

Экономия времени, которое государство уволило благодаря автоматизации, составляет около 20,5 тысяч человеко-часов. Потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от введения онлайн-услуг за 2020-2021 год: 48 миллиардов гривен и около 58,6 тысяч человеко-часов.

Удобная Дия – удобная страна

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал нам с чего началось Дия, какие цели команда поставила себе на 2023 год и чем больше гордится за 3 года работы над проектом.

С самого начала создания Минцифры была поставлена главная цель – создать наиболее удобную страну с точки зрения получения услуг. По инициативе Президента цифровизировать государственные услуги появилась Дия, экосистема сервисов, делающих все процессы прозрачными и облегчающими жизнь миллионов людей.

Дия – сервис, который помогает, а не мешает. Чтобы человек имел возможность взаимодействовать с государством в несколько кликов, а собственное время тратил на то, что действительно любит

Мы представили приложение Дия три года назад и все это время работаем над сотнями проектов одновременно. И в центре всех услуг постоянно стоит человек, каждый из вас.

Целые команды Дия на 2023 год

С началом полномасштабной войны команда сосредоточилась на запуске социальных услуг, актуальных во время военного положения. В 2023 году приоритеты не изменились и хотя команда верит в скорейшую победу – продолжает работать над жизненно важными услугами.

Помимо социальных услуг работа ведется и над десятками новых услуг, в частности:

растаможкой авто,

электронным нотариатом,

сервисами для юридических лиц в Дии,

документами об образовании в приложении,

перезапуском регистрации места жительства.

Какие услуги ждут украинцев в ближайшие месяцы

Совсем скоро в приложении Дия будут доступны следующие услуги:

судебные решения,

отмена надлежащего пользователя,

выдержка о несудимости,

а на портале заявление на брак.

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Мир заинтересован опытом Украины

Минцифра имеет тесные отношения с эстонскими коллегами с самого основания министерства три года назад. Эстонский опыт цифровизации – большой пример и вдохновение для нас. Мы его изучали. Имплементировали лучшие практики и подходы. Именно поэтому, для нас чрезвычайно ценно, что именно Эстония – первая страна, которая внедрит у себя приложение созданное на базе кода и дизайна Дия.

В рамках Всемирного экономического форума, совместно с эстонскими коллегами было представлено эстонское мобильное приложение mRiik. Во время сотрудничества команда Дия поделилась кодом приложения и подходами к UX/UI дизайну.

Эстонский приложение mRiik с февраля будет доступен для тестировщиков. Полноценный запуск планируется в середине этого года. Он сделает общение с государством и доступ к услугам гораздо легче.

Дия – изменило отношение и ожидания от государственных услуг у граждан, также изменяет и госслужащих. Старая система, бюрократия и бумажки – уже просто не работают. И мы уверены, что mRiik также изменит и цифровые услуги в Эстонии. Украинский продукт становится интересным для экспорта и мы сделаем все возможное, чтобы как можно больше стран сделали получение госуслуг быстрым и удобным.



Удобное действие стало залогом удобной страны / Фото Минцифры

3 года успеха: чем команда Дия гордится больше всего

По состоянию на сегодняшний день в Дии уже воссозданы почти все самые популярные и массовые госуслуги, которые необходимы людям на протяжении всей жизни, отмечает Мстислав Баник.

Больше команда гордится тем, что Украина стала первой страной в мире, в которой цифровой паспорт в Действии имеет такую же силу, что и бумажный или пластиковый аналог. Мы четвертые в Европе, имеющие цифровые водительские права. И это, учитывая, что другие страны строят цифровые государства в течение 20 и более лет. Украина вышла в топ через 3 года. В 2021 году ЕС одними из первых стран мира официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия.

Сейчас украинцы могут автоматически получить услуги без чиновников, открыть счет и открыть через 5 минут счет в банке. И все это в несколько кликов, без очередей и ксерокопий. Около 8 тысяч партнеров уже интегрировали сервисы Дия. В несколько кликов вы можете поделиться копиями цифровых документов при поселении в отель, при поступлении в университет или когда хотите забрать эвакуированное авто.

Кроме того, украинские права и техпаспорт европейского образца получили международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это еще один шаг к международной интеграции действия. Запустили скорейшую регистрацию бизнеса в мире. Через 10 минут, наличия паспорта и электронной подписи можно стать предпринимателем, не выходя из дома.

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Украина помогает цифровизации мира

Мстислав Баник отмечает, что целью создания Дия было сделать Украину наиболее удобной страной в мире с точки зрения получения услуг для граждан и бизнеса. Удобный сервис без коррупции, бумаг, очередей и хождения по кабинетам чиновников удалось построить и теперь опыт Украины интересен зарубежным партнерам.

Теперь не только Украина перенимает опыт стран, но и делится своим. Уже есть первый кейс экспорта Дия. Самая диджитализованная страна – Эстония – вместе с нашей командой создала государственное приложение mRiik на базе нашего Дия.

По состоянию на сегодняшний день уже 8 тысяч партнеров интегрировали сервисы Дия, ведь это удобно. Теперь украинцы могут в несколько кликов поделиться копиями цифровых документов при поселении в отель, при поступлении в университет и при других условиях. Опыт Украины оказался уникальным, но мы с готовностью поделимся с миром.