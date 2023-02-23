З 24 лютого 2022 року на порталі та у застосунку Дія було запущено 49 послуг. Як повідомляє 24 Канал, Банік у інтерв'ю на одному з телеканалів наголосив, що Дія стала інструментом швидкої взаємодії між українцями та державою, навіть у найскладніших ситуаціях, як-от під час повномасштабної війни, що триває.

Читайте на сайті Дії 3 роки: як застосунок зробив Україну найзручнішою у світі державою у сфері послуг

Успіхи Дія за минулий рік

Особливим предметом гордості команда Дії вважає можливість для громадян робити пожертви для Збройних сил України через додаток, а також інші важливі сервіси, такі як чат-бот єВорог та сервіси для ВПО та бізнесу.

Банік також зазначив, що користувачі Дії – це переважно доросле населення України, найбільша вікова група – 35-44 роки. Однак він додав, що є також близько 4,7 мільйона користувачів у віці 55+. Банік пояснив цей успіх запуском нових сервісів, зокрема, для користувачів старшого віку.

Під час інтерв'ю Банік також обговорив обмін лампочок через Дію, бета-тестування нових послуг, майбутні послуги та запуск першого державного подкасту "Цифра", який доступний на YouTube-каналі Дії.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком про успіхи Дія: дивіться відео

Цікаво Дія запускає подкаст "Цифра", щоб розповісти українцям про цифрову трансформацію

Дія стала невіддільною частиною життя багатьох українців, надаючи їм інструменти, необхідні для того, щоб орієнтуватися у викликах нової реальності. Оскільки Міністерство цифрової трансформації продовжує розробляти нові сервіси, очевидно, що Дія залишатиметься життєво важливим ресурсом для громадян і в наступні роки.