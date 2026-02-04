Як Мінцифра використовує штучний інтелект у державі: розповідає Борняков

Новий в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков розповів про те, як відомство продовжує впроваджувати штучний інтелект у роботу державних послуг та інфраструктуру. Йдеться про вже запущені проєкти й плани на 2026 рік, включно з розвитком AI-технологій у застосунку Дія та обороні.

Після переходу Михайла Федорова до Міністерства оборони України Мінцифру очолив Олександр Борняков, який до цього був заступником міністра з ключових проєктів цифровізації. Він пояснив, що головне завдання зараз – зберегти безперервність роботи відомства та продовжувати розвиток наявних технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту. Про це Борняков розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Як Мінцифра інтегрує ШІ в роботу держави?

Борняков підкреслив, що Мінцифра створювалася за принципами IT-компанії, а не звичайної державної установи, що дозволяє ефективно впроваджувати інновації. За його словами, відомству вже вдалося досягти помітних результатів у застосуванні ШІ.

Серед конкретних досягнень Мінцифри – запуск Дія.АІ, першого у світі національного AI-асистента для державних послуг, яким скористалися вже понад 200 тисяч українців. Також відомство почало співпрацю з компанією ElevenLabs для підтримки голосових запитів у застосунку Дія.

У межах проєкту WINWIN AI Center of Excellence триває робота над національною великою мовною моделлю (LLM), до якої долучено близько 50 державних установ, медіа, університетів і профільних спільнот. Цей центр створює інфраструктуру для розвитку ШІ-рішень у державі та обороні, зокрема на базі технологій NVIDIA.

Борняков також поділився планами на 2026 рік: Мінцифра має намір масштабувати застосування ШІ у сфері освіти, державного управління та оборони, а також інтегрувати AI-асистента ще глибше у застосунок Дія. За його словами, штучний інтелект дає змогу автоматизувати послуги, зробити їх прозорішими і швидшими для громадян та бізнесу.