Всього за 10 хвилин: у Дії відтепер можна подати заяву про шлюб онлайн

У додатку Дія з'явилася нова опція. Відтепер заяву про шлюб можна подати онлайн замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів.

Щоб подати документи, потрібно витратити на порталі Дія лише 10 хвилин. Запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн вже розпочався.

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У Дії можна подати заяву на шлюб

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що відтепер заяву про шлюб можна подати у Дії, одразу обравши місце, час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги.

Раніше необхідно було йти до ДРАЦСу, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії й тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату,

– зауважив міністр.

Тому в Україні вирішили спростити процедуру, усунувши всі бюрократичні процеси. Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають електронний підпис.

Записатися на бета-тест можна лише парою – наречений та наречена.

"Хоч це і тестування, ваша заява проходить реальний процес реєстрації", – зазначили в Мінцифрі.