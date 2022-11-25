Чтобы подать документы, нужно потратить на портале Дия всего 10 минут. Запись на бета-тест заявления о браке онлайн уже началась.

Заметьте Теперь в Дии можно проверить нотариальные документы по QR-коду.

В Дии можно подать заявление на брак

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что заявление о браке можно подать в Дии, сразу выбрав место, время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги.

Раньше необходимо было идти в ГРАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату,

– заметил министр.

Поэтому в Украине решили упростить процедуру, устранив все бюрократические процессы. Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют электронную подпись.

Записаться на бета-тест можно только парой – жених и невеста.

"Хотя это и тестирование, ваше заявление проходит реальный процесс регистрации", – отметили в Минцифре.

Обратите внимание! Присоединиться к бета-тесту можно, перейдя по ссылке .