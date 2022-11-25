Щоб подати документи, потрібно витратити на порталі Дія лише 10 хвилин. Запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн вже розпочався.

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У Дії можна подати заяву на шлюб

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що відтепер заяву про шлюб можна подати у Дії, одразу обравши місце, час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги.

Раніше необхідно було йти до ДРАЦСу, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії й тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату,

– зауважив міністр.

Тому в Україні вирішили спростити процедуру, усунувши всі бюрократичні процеси. Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають електронний підпис.

Записатися на бета-тест можна лише парою – наречений та наречена.

"Хоч це і тестування, ваша заява проходить реальний процес реєстрації", – зазначили в Мінцифрі.

Зверніть увагу! Долучитися до бета-тесту можна, перейшовши за посиланням.