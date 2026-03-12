Не працюйте собі в збиток: як дізнатися, коли сонячна станція почне приносити чистий прибуток

До 2026 року енергетична незалежність стала не просто мрією, а цілком реальною ціллю. Власники сонячних панелей активно вивчають, через скільки років їхнє обладнання окупиться і коли вони почнуть отримувати реальні фінансові вигоди. Оскільки ринок швидко змінюється, нові правила і виклики змушують переглянути звичні підходи до оцінки фінансової вигоди.

Як правильно вирахувати точку беззбитковості для вашої СЕС?

Енергетичний ландшафт України у період 2025 – 2026 років зазнав фундаментальних трансформацій. Якщо раніше ключовим стимулом виступав виключно "зелений" тариф як засіб отримання пасивного доходу, то сучасні реалії змістили акценти в бік енергетичної безпеки та децентралізації. Розрахунок окупності сонячної електростанції сьогодні є багатофакторним рівнянням, де враховуються не лише прямі капітальні вкладення, а й динаміка ринкових цін та нові регуляторні моделі, пише 24 Канал.

Першим кроком до визначення точки окупності є калькуляція капітальних інвестицій. Ринкові пропозиції демонструють тенденцію до зниження вартості одного кіловата встановленої потужності зі збільшенням масштабу системи.

Наприклад, мережева станція потужністю 10 кіловатів для дому обійдеться приблизно в 4 000 доларів, тоді як система на 30 кіловатів коштуватиме близько 9 350 доларів. Гібридні рішення з акумуляторами типу LiFePO4 суттєво здорожчують проєкт – на 4 000, а то й 6 000 доларів залежно від місткості батарей, проте вони є критично необхідними для забезпечення енергонезалежності під час відключень.

Прогноз окупності неможливий без урахування обсягів генерації, які залежать від географічного положення. Україна має високий потенціал, проте ефективність одного кіловата потужності на півдні (Одеса, Миколаїв) та заході (Львів) відрізняється на 20 – 30 відсотків.

Це означає, що термін окупності ідентичної станції в Одесі буде на 1 – 1,5 року меншим, ніж у Львові. Окрім того, правильна орієнтація панелей на південь під кутом 30 – 35 градусів є оптимальною для максимізації виробітку.



Розрахунок окупності сонячних панелей залежить від низки параметрів – вашого розташування, правильного розміщення панелей, потужності тощо / Фото Freepik

Заробітки залежать від споживання

Важливим фактором є стратегія споживання. У 2026 році діє золоте правило: кожна кіловат-година, яку ви спожили безпосередньо від сонця, економить вам 100 відсотків вартості тарифу, що становить близько 4,32 гривні.

Якщо ви продаєте надлишок у мережу за системою Net Billing, ви отримуєте лише ринкову ціну (близько 2,5 – 3,5 гривні), з якої ще й утримуються податки. Для фізичних осіб оподаткування становить 23 відсотки (18 відсотків податку на доходи та 5 відсотків військового збору), що "з'їдає" майже чверть вашого заробітку.

Саме тому стратегія максимального власного споживання (Self-Consumption) дозволяє скоротити термін окупності з 8 – 9 до 5 – 6 років.

Для бізнесу ситуація ще вигідніша. Через високі тарифи на електроенергію для підприємств (близько 12 гривень за кіловат-годину у 2026 році) термін окупності промислових СЕС становить лише 1,2 – 1,5 року. Це робить сонячні станції найбільш рентабельним інструментом енергоефективності для комерційного сектору.

Також варто враховувати щорічні операційні витрати, такі як чищення панелей та технічна діагностика, що для домашньої станції складають приблизно 10 000 – 15 000 гривень на рік. Враховуючи термін служби обладнання понад 25 років, власник отримуватиме фактично безплатну енергію протягом двох десятиліть після повернення капіталу.