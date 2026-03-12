Как правильно рассчитать точку безубыточности для вашей СЭС?

Энергетический ландшафт Украины в период 2025 – 2026 годов претерпел фундаментальные трансформации. Если раньше ключевым стимулом выступал исключительно "зеленый" тариф как средство получения пассивного дохода, то современные реалии сместили акценты в сторону энергетической безопасности и децентрализации. Расчет окупаемости солнечной электростанции сегодня является многофакторным уравнением, где учитываются не только прямые капитальные вложения, но и динамика рыночных цен и новые регуляторные модели, пишет 24 Канал.

Первым шагом к определению точки окупаемости является калькуляция капитальных инвестиций. Рыночные предложения демонстрируют тенденцию к снижению стоимости одного киловатта установленной мощности с увеличением масштаба системы.

Например, сетевая станция мощностью 10 киловатт для дома обойдется примерно в 4 000 долларов, тогда как система на 30 киловатт будет стоить около 9 350 долларов. Гибридные решения с аккумуляторами типа LiFePO4 существенно удорожают проект – на 4 000, а то и 6 000 долларов в зависимости от емкости батарей, однако они являются критически необходимыми для обеспечения энергонезависимости во время отключений.

Прогноз окупаемости невозможен без учета объемов генерации, которые зависят от географического положения. Украина имеет высокий потенциал, однако эффективность одного киловатта мощности на юге (Одесса, Николаев) и западе (Львов) отличается на 20 – 30 процентов.

Это означает, что срок окупаемости идентичной станции в Одессе будет на 1 – 1,5 года меньше, чем во Львове. Кроме того, правильная ориентация панелей на юг под углом 30 – 35 градусов является оптимальной для максимизации выработки.



Расчет окупаемости солнечных панелей зависит от ряда параметров – вашего расположения, правильного размещения панелей, мощности и т.д. / Фото Freepik

Заработки зависят от потребления

Важным фактором является стратегия потребления. В 2026 году действует золотое правило: каждый киловатт-час, который вы потребили непосредственно от солнца, экономит вам 100 процентов стоимости тарифа, что составляет около 4,32 гривны.

Если вы продаете избыток в сеть по системе Net Billing, вы получаете только рыночную цену (около 2,5 – 3,5 гривны), с которой еще и удерживаются налоги. Для физических лиц налогообложение составляет 23 процента (18 процентов налога на доходы и 5 процентов военного сбора), что "съедает" почти четверть вашего заработка.

Именно поэтому стратегия максимального собственного потребления (Self-Consumption) позволяет сократить срок окупаемости с 8 – 9 до 5 – 6 лет.

Для бизнеса ситуация еще выгоднее. Из-за высоких тарифов на электроэнергию для предприятий (около 12 гривен за киловатт-час в 2026 году) срок окупаемости промышленных СЭС составляет лишь 1,2 – 1,5 года. Это делает солнечные станции наиболее рентабельным инструментом энергоэффективности для коммерческого сектора.

Также стоит учитывать ежегодные операционные расходы, такие как чистка панелей и техническая диагностика, что для домашней станции составляют примерно 10 000 – 15 000 гривен в год. Учитывая срок службы оборудования более 25 лет, владелец будет получать фактически бесплатную энергию в течение двух десятилетий после возврата капитала.