Досить витрачати гроші на Wi-Fi ретранслятори: ось що вам варто зробити

Боретеся зі слабким сигналом Wi-Fi вдома? Перш ніж поспішати купувати Wi-Fi ретранслятор, розгляньмо більш ефективне рішення. Ось кілька кращих порад, які дозволять вам створити справді якісну і потужну Wi-Fi мережу.

Подовжувачі Wi-Fi сигналу можуть здатися привабливим рішенням завдяки своїй низькій вартості та обіцянкам розширеного покриття, але вони часто спричиняють затримки, перевантаження ефіру та впливають на загальну пропускну здатність мережі. Техно 24 пропонує кращі альтернативи для модернізації домашньої мережі Wi-Fi.

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Оновіть свій Wi-Fi до Mesh системи

Для багатьох людей, особливо власників великих будинків, перехід на Mesh Wi-Fi систему стає істотною зміною. Чимало користувачів досі використовують застарілі маршрутизатори або комбіновані пристрої Wi-Fi роутер-модем, які отримують від своїх інтернет-провайдерів. Mesh системи натомість забезпечують всі переваги Wi-Fi ретрансляторів без їх недоліків, працюючи ефективно відразу після встановлення.

Ці системи розроблені для забезпечення неперервного Wi-Fi сигналу у всьому домі, де кожна точка доступу співпрацює для стабільного з'єднання. Ви отримаєте єдиний користувацький інтерфейс з одним застосунком або інтерфейсом для управління всією мережею, а також однакову назву мережі по всьому будинку.



Mesh-системи покращать стабільне покриття Wi-Fi у вашому будинку / Фото Red-dot

Одна з ключових переваг mesh-систем полягає у можливості їх розширення. Якщо у вашому будинку або на подвір'ї з'являється мертва зона, ви можете легко додати ще один вузол або мультипакет від того ж виробника для розширення покриття. Попри те, що ви не можете комбінувати обладнання від різних виробників, більшість провідних компаній на ринку дозволяють змішувати та поєднувати пристрої в межах однієї екосистеми, забезпечуючи гнучкість для задоволення ваших потреб.

Купіть потужніший маршрутизатор

Якщо у вас невеликий будинок або квартира з простим плануванням, для модернізації мережі Wi-Fi може бути достатньо автономного маршрутизатора. Однак дуже важливо не зупинятися на найдешевшому варіанті, оскільки ви не хочете замінити один дешевий роутер на інший і в підсумку зіткнутися з тими ж проблемами.



Сучасний потужний роутер може бути чудовим рішенням для квартири / Фото Asus

Інвестиції в більш якісний маршрутизатор, наприклад, Wi-Fi 6E, можуть забезпечити кращу продуктивність і покриття. Однак варто зазначити, що ціна на багатофункціональні автономні маршрутизатори може швидко зрости, що робить mesh-систему більш економічно вигідним варіантом.

Крім того, сучасні маршрутизатори дають вам змогу використовувати їх не лише для домашньої Wi-Fi-мережі, але й у ролі Медіацентру, чи віддаленого сховища даних.

До теми Прокачайте домашній Wi-Fi за допомогою USB на вашому роутері

На закінчення, перш ніж поспішати з покупкою Wi-Fi ретранслятора, розгляньте можливість модернізації вашої Wi-Fi мережі з нуля за допомогою Mesh Wi-Fi системи або більш потужного традиційного маршрутизатора. Ці рішення пропонують кращу продуктивність, покриття та гнучкість, без недоліків Wi-Fi ретрансляторів. Інвестуйте в надійну та перспективну систему Wi-Fi, щоб насолоджуватися безперебійним зв'язком по всьому будинку.