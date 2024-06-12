Удлинители Wi-Fi сигнала могут показаться привлекательным решением благодаря своей низкой стоимости и обещаниям расширенного покрытия, но они часто вызывают задержки, перегрузки эфира и влияют на общую пропускную способность сети. Техно 24 предлагает лучшие альтернативы для модернизации домашней сети Wi-Fi.

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Обновите свой Wi-Fi до Mesh системы

Для многих людей, особенно владельцев больших домов, переход на Mesh Wi-Fi систему становится существенным изменением. Многие пользователи до сих пор используют устаревшие маршрутизаторы или комбинированные устройства Wi-Fi роутер-модем, которые получают от своих интернет-провайдеров. Mesh системы взамен обеспечивают все преимущества Wi-Fi ретрансляторов без их недостатков, работая эффективно сразу после установки.

Эти системы разработаны для обеспечения непрерывного Wi-Fi сигнала во всем доме, где каждая точка доступа сотрудничает для стабильного соединения. Вы получите единый пользовательский интерфейс с одним приложением или интерфейсом для управления всей сетью, а также одинаковое название сети по всему дому.



Mesh-системы улучшат стабильное покрытие Wi-Fi в вашем доме / Фото Red-dot

Одно из ключевых преимуществ mesh-систем заключается в возможности их расширения. Если в вашем доме или во дворе появляется мертвая зона, вы можете легко добавить еще один узел или мультипакет от того же производителя для расширения покрытия. Несмотря на то, что вы не можете комбинировать оборудование от разных производителей, большинство ведущих компаний на рынке позволяют смешивать и сочетать устройства в пределах одной экосистемы, обеспечивая гибкость для удовлетворения ваших потребностей.

Купите более мощный маршрутизатор

Если у вас небольшой дом или квартира с простой планировкой, для модернизации сети Wi-Fi может быть достаточно автономного маршрутизатора. Однако очень важно не останавливаться на самом дешевом варианте, поскольку вы не хотите заменить один дешевый роутер на другой и в итоге столкнуться с теми же проблемами.



Современный мощный роутер может быть отличным решением для квартиры / Фото Asus

Инвестиции в более качественный маршрутизатор, например, Wi-Fi 6E, могут обеспечить лучшую производительность и покрытие. Однако стоит отметить, что цена на многофункциональные автономные маршрутизаторы может быстро возрасти, что делает mesh-систему более экономически выгодным вариантом.

Кроме того, современные маршрутизаторы дают вам возможность использовать их не только для домашней Wi-Fi-сети, но и в роли Медиацентра, или удаленного хранилища данных.

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В заключение, прежде чем спешить с покупкой Wi-Fi ретранслятора, рассмотрите возможность модернизации вашей Wi-Fi сети с нуля с помощью Mesh Wi-Fi системы или более мощного традиционного маршрутизатора. Эти решения предлагают лучшую производительность, покрытие и гибкость, без недостатков Wi-Fi ретрансляторов. Инвестируйте в надежную и перспективную систему Wi-Fi, чтобы наслаждаться бесперебойной связью по всему дому.