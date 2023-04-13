Подовжувачі Wi-Fi сигналу можуть здатися привабливими завдяки своїй низькій вартості та обіцянкам розширеного покриття, але вони часто спричиняють затримки, перевантаження ефіру та впливають на загальну пропускну здатність мережі. 24 Канал пропонує кращі альтернативи для модернізації домашньої мережі Wi-Fi.

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Оновіть свій Wi-Fi до Mesh системи

Для більшості людей, особливо тих, у кого великі будинки, перехід на Mesh систему Wi-Fi є кардинальною зміною правил гри. Багато людей все ще покладаються на застарілі автономні маршрутизатори або комбіновані варіанти Wi-Fi роутер-модем, що надаються їхніми інтернет-провайдерами. Mesh Wi-Fi, з іншого боку, виконує усі функції Wi-Fi ретрансляторів без недоліків і прямо з коробки.

Системи Mesh Wi-Fi призначені для створення безшовного покриття Wi-Fi по всьому будинку, при цьому окремі точки доступу працюють разом для забезпечення стабільної роботи. Ви насолоджуватиметеся уніфікованим користувацьким інтерфейсом з єдиним застосунком або інтерфейсом, що контролює всю вашу мережу, та однаковим ім'ям мережі у всьому будинку.

Однією з найбільших переваг mesh-систем є їх розширюваність. Якщо в кутку будинку або на подвір'ї виникла мертва зона, ви можете просто додати додатковий вузол або мультипакет від того ж виробника, щоб розширити покриття за потреби. Хоча ви не можете змішувати і поєднувати обладнання різних виробників, всі основні гравці ринку підтримують змішування і поєднання обладнання в рамках своєї екосистеми, що робить її гнучким рішенням для ваших потреб.

Купіть потужніший маршрутизатор

Якщо у вас невеликий будинок або квартира з простим плануванням, для модернізації мережі Wi-Fi може бути достатньо автономного маршрутизатора. Однак дуже важливо не зупинятися на найдешевшому варіанті, оскільки ви не хочете замінити один дешевий роутер на інший і в підсумку зіткнутися з тими ж проблемами.

Інвестиції в більш якісний маршрутизатор, наприклад, Wi-Fi 6E, можуть забезпечити кращу продуктивність і покриття. Однак варто зазначити, що ціна на багатофункціональні автономні маршрутизатори може швидко зрости, що робить mesh-систему більш економічно вигідним варіантом.

Крім того, сучасні маршрутизатори дають вам змогу використовувати їх не лише для домашньої Wi-Fi-мережі, але й у ролі Медіацентру, чи віддаленого сховища даних.

До теми Прокачайте домашній Wi-Fi за допомогою USB на вашому роутері

На закінчення, перш ніж поспішати з покупкою Wi-Fi ретранслятора, розгляньте можливість модернізації вашої Wi-Fi мережі з нуля за допомогою Mesh Wi-Fi системи або більш потужного традиційного маршрутизатора. Ці рішення пропонують кращу продуктивність, покриття та гнучкість, без недоліків Wi-Fi ретрансляторів. Інвестуйте в надійну та перспективну систему Wi-Fi, щоб насолоджуватися безперебійним зв'язком по всьому будинку.