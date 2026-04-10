В Instagram дозволили редагувати коментарі, але є нюанс

В Instagram з'явилася довгоочікувана функція редагування коментарів. Користувачі тепер можуть виправляти помилки без видалення повідомлення, але зробити це можна лише в обмежений час після публікації.

Що змінює нова функція редагування коментарів?

Функцію редагування запозичили з Threads, де вона працює схожим чином – користувачі після публікації коментаря можуть внести зміни, – розповідає The Verge.

Втім, є важливе обмеження. На редагування дається лише 15 хвилин після публікації. У компанії пояснюють, що цього часу достатньо, аби виправити типові помилки або неточності.

При цьому жорстких лімітів на кількість змін немає. У межах цього 15-хвилинного вікна коментар можна редагувати стільки разів, скільки потрібно.

Щоб зберегти прозорість, відредаговані коментарі отримують спеціальну позначку – сіру відмітку, яка сигналізує, що текст було змінено після публікації.

Змінені коментарі отримають спеціальне позначення / Фото The Verge

На перший погляд, оновлення може здатися незначним. Але з огляду на масштаби платформи, аудиторія якої перевищує 3 мільярди активних користувачів щомісяця, навіть такі дрібні зміни впливають на повсякденний досвід мільйонів людей. Зокрема, це допоможе зменшити кількість коментарів із помилками та зробить спілкування в соцмережі більш зручним.

Інші нововведення в Instagram у 2026 році

Окрім редагування коментарів, як повідомляє MetriCool, Instagram останнім часом отримав низку змін, які поступово змінюють досвід користувачів і роботу платформи: