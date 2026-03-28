Як прискорити MacBook без витрат: 4 прості налаштування

MacBook вважається потужним і енергоефективним ноутбуком, особливо з чипами серії M. Але навіть такі пристрої з часом можуть працювати повільніше. Причиною часто стають не поломки, а звичайні налаштування, які легко змінити.

Одна з найчастіших причин повільної роботи – переповнене сховище. Коли накопичувач майже заповнений, система витрачає більше часу на запис нових даних, адже їй доводиться переміщувати файли, щоб звільнити місце. Про це пише BGR.

Дивіться також MacBook Neo вже продають в Україні: скільки коштує найдешевший ноутбук від Apple

Чому MacBook починає гальмувати і що з цим робити?

Це особливо актуально для сучасних моделей, де фото і відео швидко займають гігабайти пам’яті. У налаштуваннях macOS є розділ Storage, де можна побачити, які файли займають найбільше місця, і одразу видалити зайве. Якщо цього недостатньо, частину даних варто перенести на зовнішній накопичувач.

Ще один фактор – перевантаження оперативної пам’яті та процесора. У macOS працює багато фонових процесів, які не завжди помітні користувачу. Контролювати їх можна через Activity Monitor – там видно, які програми споживають найбільше ресурсів. Також варто перевірити розділ Login Items у налаштуваннях і вимкнути автозапуск зайвих програм. Це допоможе зменшити навантаження на систему одразу після увімкнення ноутбука.

Як пише Macworld, візуальні ефекти теж можуть впливати на швидкодію. Apple приділяє багато уваги дизайну, але анімації та прозорі елементи інтерфейсу потребують додаткових ресурсів. У нових версіях macOS, зокрема з дизайном Liquid Glass, це особливо помітно. У розділі Accessibility можна зменшити прозорість і вимкнути частину анімацій. Це не лише знизить навантаження, а й зробить інтерфейс швидшим на відчуття.

Якщо ж попередні кроки не дали результату, варто скористатися базовими рішеннями – перезавантаженням і оновленням системи. Перезапуск очищає тимчасові процеси та кеш, звільняючи ресурси. Крім того, Apple регулярно випускає оновлення macOS, які містять виправлення помилок і оптимізації продуктивності. Перевірити їх можна в розділі Software Update. Іноді навіть незначне оновлення може суттєво покращити роботу пристрою.