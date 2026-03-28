Одна из самых частых причин медленной работы – переполненное хранилище. Когда накопитель почти заполнен, система тратит больше времени на запись новых данных, ведь ей приходится перемещать файлы, чтобы освободить место. Об этом пишет BGR.

Почему MacBook начинает тормозить и что с этим делать?

Это особенно актуально для современных моделей, где фото и видео быстро занимают гигабайты памяти. В настройках macOS есть раздел Storage, где можно увидеть, какие файлы занимают больше всего места, и сразу удалить лишнее. Если этого недостаточно, часть данных стоит перенести на внешний накопитель.

Еще один фактор – перегрузки оперативной памяти и процессора. В macOS работает много фоновых процессов, которые не всегда заметны пользователю. Контролировать их можно через Activity Monitor – там видно, какие программы потребляют больше всего ресурсов. Также стоит проверить раздел Login Items в настройках и выключить автозапуск лишних программ. Это поможет уменьшить нагрузку на систему сразу после включения ноутбука.

Как пишет Macworld, визуальные эффекты тоже могут влиять на быстродействие. Apple уделяет много внимания дизайну, но анимации и прозрачные элементы интерфейса требуют дополнительных ресурсов. В новых версиях macOS, в частности с дизайном Liquid Glass, это особенно заметно. В разделе Accessibility можно уменьшить прозрачность и отключить часть анимаций. Это не только снизит нагрузку, но и сделает интерфейс быстрее на ощупь.

Если же предыдущие шаги не дали результата, стоит воспользоваться базовыми решениями – перезагрузкой и обновлением системы. Перезапуск очищает временные процессы и кэш, освобождая ресурсы. Кроме того, Apple регулярно выпускает обновления macOS, которые содержат исправления ошибок и оптимизации производительности. Проверить их можно в разделе Software Update. Иногда даже незначительное обновление может существенно улучшить работу устройства.