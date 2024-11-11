Як правильно заряджати смартфон, щоб подовжити термін служби акумулятора

Підтримувати стан акумулятора смартфона в належному стані важливо для продовження терміну його служби, оптимізації продуктивності та уникнення непотрібних замін. Дотримання кількох ключових правил заряджання може значно подовжити термін служби акумулятора.

Ось кілька актуальних та важливих порад від 24 Каналу про те, як краще заряджати смартфон і чому ці звички є важливими.

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Коротко про те, як відбувається зарядка смартфона

Більшість смартфонів сьогодні використовують літій-іонні акумулятори. Ці батареї працюють за принципом переміщення іонів літію від позитивного електрода до негативного, де вони зберігають енергію.

Коли ви користуєтеся телефоном, іони повертаються назад, вивільняючи енергію для живлення пристрою. Однак з часом максимальна ємність акумулятора знижується через повторювані цикли заряджання та різні хімічні процеси всередині елементів акумулятора.

Чому так важливо правильно заряджати акумулятор

Як ми вже зазначали, літій-іонні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання (повне заряджання від 0% до 100%), перш ніж їхня ємність почне знижуватися. З кожним повним циклом батарея тримає трохи менше заряду, ніж раніше.



Правильна зарядка батареї продовжить термін її служби / Фото Unsplash

Хоча певна деградація неминуча, те, як ви заряджаєте телефон, може суттєво вплинути на швидкість цього процесу. Дотримання правильної практики заряджання може сповільнити втрату заряду і зберегти ваш акумулятор здоровим на довше.

Як правильно заряджати смартфон

1. Уникайте повної розрядки та перезарядки акумулятора

Намагайтеся підтримувати рівень заряду акумулятора в межах від 20% до 80%. Регулярне розряджання акумулятора до 0% або заряджання його до 100% призводить до виснаження елементів живлення.

Часткове заряджання, наприклад, від 40% до 80%, спричиняє менше навантаження на акумулятор, ніж заряджання від майже порожнього до повного. Це може продовжити термін служби акумулятора завдяки зменшенню глибини розряду.



Не дозволяйте акумулятору повністю розряджатися / Фото Unsplash

2. Використовуйте якісний зарядний пристрій і кабель

Використовуйте зарядні пристрої та кабелі, надані виробником вашого пристрою або відомими брендами якість яких доведена. Неякісні зарядні пристрої можуть спричинити непостійний зарядний струм, перегрівання та швидке виснаження акумулятора.

Швидке заряджання авжеж є зручним, особливо коли ви поспішаєте, але використовувати його слід обережно, оскільки додаткове тепло, що утворюється під час цього процесу, з часом може пошкодити елементи акумулятора.

3. Зберігайте пристрій у прохолоді

Спека є однією з основних причин деградації акумулятора. Не заряджайте телефон у спекотних умовах, наприклад, під прямими сонячними променями або в автомобілі. Намагайтеся не користуватися телефоном під час заряджання, особливо для виконання інтенсивних завдань, таких як ігри, оскільки це може призвести до перегріву акумулятора.

Бездротова зарядка, хоч і зручна, але також може генерувати додаткове тепло, тому, якщо стан акумулятора є пріоритетом, розгляньте можливість використання дротового зарядного пристрою, коли це можливо.

4. Увімкніть функції адаптивного заряджання

Сучасні смартфони підтримують функцію адаптивного заряджання. В iPhone це "Оптимізоване заряджання акумулятора", а на пристроях під керуванням Android – "Адаптивний акумулятор" або "Розумне зарядження" (так ця опція називається на смартфоні Oppo Reno12 F і залежно від виробника її назва може змінюватися. Ці функції вивчають ваші щоденні звички заряджання і допомагають сповільнити швидкість заряджання, коли акумулятор наближається до повного заряду, зменшуючи знос акумулятора.



Смартфон має низку функцій, які допоможуть його правильно зарядити / Фото Unsplash

Наприклад, якщо ви вмикаєте телефон на ніч, він може швидко зарядитися до 80%, а потім призупинити заряджання останніх 20% до часу, близького до вашого звичайного часу пробудження.

Активуйте обмеження до 80% і смартфон не буде заряджатися більше ніж цей об'єм. Так ви зможете не перейматися про те, що акумулятор заряджається забагато.

5. Зменшіть фонову активність

Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть швидше розряджати акумулятор, що призводить до частіших циклів заряджання. Обмеження фонової активності може допомогти зберегти час роботи акумулятора та зменшити його знос.

В iOS та Android ви можете перевірити налаштування акумулятора, щоб визначити програми, які споживають найбільше енергії, і відповідно відрегулювати фонову активність.

6. Уникайте надмірно низького та високого рівня заряду акумулятора

Якщо можливо, намагайтеся не допускати, щоб рівень заряду акумулятора телефону опускався нижче 10% або занадто часто досягав 100%. Батареї працюють найкраще, коли їхній рівень заряду знаходиться в межах середнього діапазону. Регулярне розряджання акумулятора до рівня нижче 10% може призвести до його швидшого зносу з часом.

7. Уникайте заряджання на ніч

Хоча сучасні телефони припиняють заряджатися, як тільки заряд досягне 100%, підтримання акумулятора на повному заряді протягом тривалого часу може призвести до його деградації. Якщо вас це турбує, спробуйте вмикати телефон у розетку на коротші проміжки часу протягом дня.

Як зберегти заряд акумулятора за екстремальних умов

Не рідко нам може знадобитися якомога довше витримати смартфон на одному заряді акумулятора. Це актуально, наприклад, для ситуацій з вимкненням світла, або коли ви перебуваєте далеко від розетки і не маєте можливості зарядити пристрій. На щастя, смартфон можна обмежити залишивши лише його обов'язкову функціональність, що допоможе зберегти заряд на довше.

Увімкніть режим економії заряду акумулятора : І iOS, і Android пропонують функції економії заряду батареї, які допомагають зменшити споживання енергії, коли телефон розряджається. Крім того, деякі смартфони мають режим ультра економії або максимальної економії заряду. При його активації ґаджетом можна користуватися лише для дзвінків та повідомлень, але так він може пропрацювати на одному заряді до кількох днів.

: І iOS, і Android пропонують функції економії заряду батареї, які допомагають зменшити споживання енергії, коли телефон розряджається. Крім того, деякі смартфони мають режим ультра економії або максимальної економії заряду. При його активації ґаджетом можна користуватися лише для дзвінків та повідомлень, але так він може пропрацювати на одному заряді до кількох днів. Зменшіть яскравість екрана та використовуйте темний режим : Яскравість дисплея сильно розряджає акумулятор, тому для економії заряду батареї варто зменшити яскравість і переключитися в темний режим.

: Яскравість дисплея сильно розряджає акумулятор, тому для економії заряду батареї варто зменшити яскравість і переключитися в темний режим. Вимкніть непотрібні функції: Такі функції, як Bluetooth, GPS і сканування через Wi-Fi, також можуть швидко розряджати акумулятор, якщо їх не вмикати.



Смартфон має достатньо функцій, які можна відключити для економії енергії / Фото Unsplash

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Виконання кількох простих кроків для догляду за акумулятором вашого смартфона може суттєво вплинути на його довговічність і продуктивність. Помірно заряджаючи, контролюючи тепловий вплив і використовуючи інтелектуальні функції заряджання, ви можете допомогти акумулятору вашого телефону працювати довше.