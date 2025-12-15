Мінцифри розповіла про переможців хакатону DiiaAIContest у сфері штучного інтелекту

Мінцифри та EPAM Ukraine підбили підсумки хакатону Diia.AIContest, обравши найкращі команди після трьох тижнів розробки. Учасники створили концепції сервісів на базі штучного інтелекту, які потенційно можуть інтегрувати в екосистему Дії – від автоматизованого перекладу документів до контролю за порушеннями паркування.

Які ШІ-сервіси можуть з'явитись у майбутній Дії?

Загалом було визначено трьох переможців, а до фіналу дійшли десять команд. Найкращі продукти поки що перебувають у статусі ідей, а не гарантованих функцій для Дії, розповіли 24 Каналу в Мінцифри.

Автоматизований переклад

Команда "Роль ллмок переоцінена" розробила автоматизований перекладач офіційних документів з української на англійську. Сервіс зберігає оригінальне форматування та структуру, дотримуючись юридичних стандартів. Користувачі зможуть завантажувати файли або обирати цифрові документи прямо в застосунку, а система перекладатиме їх згідно з міжнародними вимогами.

У майбутньому планують можливість подання перекладу на електронне посвідчення через Є-нотаріат. Таке рішення усуває необхідність фізичного відвідування перекладача та нотаріуса для засвідчення стандартних документів – свідоцтв про народження, шлюб, атестатів чи дипломів. Проте інструмент працюватиме лише з типовими шаблонами й не замінить Є-нотаріат у нестандартних ситуаціях.

Повідомлення про порушення

Ще одна команда з трійки переможців під назвою "ДіАІ" презентувала механізм фіксації неправильного паркування через мобільний застосунок. Громадяни зможуть сфотографувати автівку-порушника, після чого система розпізнає номерний знак, визначить місцеперебування та класифікує тип порушення. На підставі цих даних автоматично формується звернення з юридичним обґрунтуванням, яке передається інспекторам для розгляду.

Кінцевою метою цієї функції має стати розвантаження вулиць та звільнення місць для осіб з інвалідністю, одночасно забезпечуючи прозору комунікацію між жителями міст та контролюючими службами. Інформація про транспортні засоби надходитиме безпосередньо поліції без публічного оприлюднення.

При повітряній тривозі автоматичне визначення адреси може працювати з похибками, тому передбачено ручне коригування.

Зазначається, що це інструмент громадського контролю, а не автоматичної системи штрафування.

Конструктор юридичних документів

Команда "ShiftWave AI" запропонувала конструктор юридичних документів, який створює договори за кілька хвилин. Інструмент задає користувачам прості питання про умови угоди, терміни виконання, сторони та особливості ситуації. Штучний інтелект аналізує відповіді й генерує готовий документ відповідно до законодавчих норм. Людині залишається тільки підписати згенерований файл.

Сервіс допоможе швидко створювати стандартні договори без звернення до юристів та використання сумнівних шаблонів з інтернету. Конструктор оперує виключно типовими формулюваннями та не консультує щодо вибору потрібного типу договору – користувач самостійно визначає, який документ йому необхідний.

Хто ще дійшов до фіналу?

Серед десяти команд-фіналістів також представили AI-навігатор для комунальних служб. Він допомагає громадянам швидко зрозуміти, куди саме звернутися з комунальною проблемою, а також відразу надає текст офіційного звернення. Це дозволяє уникати плутанини між ЖЕКом, ОСББ чи міськими службами. Інструмент лише формує звернення, а відправлення та контроль залишаються за користувачем.

Також до фіналу потрапив сервіс для перевірки фото на документи, створений для швидкої заміни фото на документах через Дію, з миттєвим зворотним зв'язком щодо якості знімка.

Для внутрішнього використання створили ШІ-асистента "Яну" – інструмент для дизайнерів команд Мінцифри, що автоматизує рутинні процеси під час створення нових сервісів та прискорює прототипування. Асистент полегшує адаптацію нових команд, але не генерує фінальний дизайн автоматично – творчі рішення приймає людина.

Концепція "Родовід" дозволяє створювати цифрове генеалогічне дерево з можливістю додавання родичів, поколінь, сімейних історій та пошуку згадок про предків в архівних документах. Система залежить від інформації, яку вводить користувач, та обмеженого набору баз даних. Персональні дані залишаються конфіденційними – їх бачать лише запрошені члени родини.

Усі представлені розробки є концепціями, створеними в межах конкурсу. Вони не затверджені як офіційні функції Дії, а демонструють можливі напрями розвитку державних сервісів з використанням штучного інтелекту.