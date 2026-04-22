Астронавтам видали нові потужні ноутбуки – що використовують на МКС зараз

Екіпаж Міжнародної космічної станції почав переходити на нові ноутбуки із сучасною начинкою. Оновлення техніки тривало кілька місяців, і тепер астронавти поступово вводять у роботу потужні мобільні станції, адаптовані до умов орбіти.

Екіпаж 74-ї експедиції на Міжнародній космічній станції буквально нещодавно розпочав оновлення комп'ютерної техніки – астронавти вже розпаковують нові ноутбуки, які поступово замінять застарілі моделі попередніх поколінь, пише The Verge. Процес модернізації стартував ще восени 2025 року, коли перші пристрої вирушили на орбіту.

Що це за нові комп’ютери і навіщо вони на МКС?

Мовиться про спеціально підготовлену версію мобільної робочої станції HP ZBook Fury G9, про що NASA розповідало раніше.

Ці ноутбуки отримали топову конфігурацію: процесор Intel Core Ultra 9 vPro HX, професійну відеокарту Nvidia RTX Pro Blackwell, 128 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і одразу чотири NVMe-накопичувачі обсягом по 2 ТБ кожен.

Перед тим, як активувати нові машини, екіпаж обговорив план переходу – спершу вирішили замінити мережеві сервери, а вже після цього поступово вводити в експлуатацію нові ноутбуки. У NASA підтвердили, що саме ця модель обрана як новий стандарт для роботи на станції.

Окрему увагу довелося приділити живленню. На МКС використовується постійний струм, тому звичайні блоки живлення, які працюють у земних умовах, там не підходять. Для цього HP розробила спеціальний адаптер, здатний працювати як із постійним, так і зі змінним струмом – тобто і в космосі, і на Землі.

HP на спеціальному сайті окремо розповіла про нові ноутбуки, які тепер працюватимуть на Міжнародній Космічній Станції.

Станом на зараз на МКС використовується понад сотня робочих станцій HP, а також принтери цього ж виробника, адаптовані до мікрогравітації. Нові ZBook Fury G9 стали вже третім поколінням обчислювальних платформ HP, які працюють на орбіті.

Оновлення техніки має не лише підвищити продуктивність, а й забезпечити стабільнішу роботу систем, які відповідають за наукові експерименти, обробку даних і повсякденні задачі екіпажу.