Компанія Ookla назвала країни з найшвидшим інтернетом: де в цьому рейтингу Україна
- Україна займає 81 місце у світі за швидкістю мобільного інтернету з середньою швидкістю 42,68 Мбіт/с, що не змінилося з попереднього рейтингу.
- Однак ми піднялися на одну позицію у рейтингу стаціонарного інтернету, займаючи 71 місце з середньою швидкістю 84,40 Мбіт/с.
- Об'єднані Арабські Емірати лідирують у рейтингу мобільного інтернету, а Сінгапур – у рейтингу стаціонарного інтернету.
- Середня світова швидкість завантаження зросла на 5,7 Мбіт/с з січня 2024 року.
Компанія Ookla, що займається аналізом продуктивності користувацького інтернету, оприлюднила оновлені результати тестування швидкості за січень 2025 року. Україна в цьому списку дуже далеко.
Результати
Ookla розділяє свій рейтинг на дві частини: перша стосується мобільного інтернету, тоді як друга показує швидкості фіксованої домашньої мережі. В обох випадках лідирують арабські та азійські країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Глобальний індекс Speedtest.
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Найшвидший мобільний інтернет:
- На першому місці перебувають Об'єднані Арабські Емірати. Середні швидкість завантаження тут становить 545,94 Мбіт/с. Країна була першою і минулого разу.
- Катар також зберігає своє другу позицію – 521,51 Мбіт/с.
- На третьому місці Кувейт. 314,39 Мбіт/с.
- Четвертою стала Болгарія. 252,05 Мбіт/с.
- На п'ятому місці тепер Бахрейн, який виріс одразу на 7 позицій. Тепер його швидкість становить 213.09 Мбіт/с.
- Велике зростання – на 33 позиції – показала також Бразилія. Вона тепер на 6 місці зі швидкістю 210,38 Мбіт/с.
- Саудівська Аравія додала 7 пунктів і зупинилася на сьомому місці.
- Далі йде Данія, яка втратила три пункти.
- Передостаннє місце у перші десятці займає Південна Корея.
- Десяте місце дісталося Грузії.
Україна цьому списку перебуває на 81 місці, не змінивши його з попереднього разу. Середня швидкість нашого мобільного інтернету становить усього 42,68 Мбіт/с. Однак варто зазначити, що ми демонструємо повільне зростання, якщо вірити графіку, який показує Ookla.
Стаціонарний широкосмуговий доступ:
- Сінгапур зберігає перше місце з результатом у 336,45 Мбіт/с.
- Об'єднані Арабські Емірати піднімають на одну сходинку й стають другими – 310,05 Мбіт/с.
- Гонконг, який раніше був другим, помінявся місцями з ОАЕ – 305,71 Мбіт/с.
- Франція – 287,44 Мбіт/с.
- Ісландія – 281,95 Мбіт/с.
- Чилі – 276,77 Мбіт/с.
- США – 274,16 Мбіт/с.
- Данія – 247,62 Мбіт/с.
- Іспанія – 245,58 Мбіт/с.
- Швейцарія – 242,32 Мбіт/с.
Україна в цьому рейтингу перебуває на 71 місці, додавши собі одну позицію. Середня швидкість домашнього інтернету в нас становить 84,40 Мбіт/с.
Дані також показують, що середня світова швидкість завантаження зросла приблизно на 5,7 Мбіт/с з січня 2024 року, коли вона була зафіксована на рівні 91,93 Мбіт/с.