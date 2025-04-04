ЄС планує оштрафувати TikTok на 500 мільйонів євро за незаконну передачу даних до Китаю
- ЄС планує оштрафувати TikTok на 500 мільйонів євро за незаконну передачу даних європейських користувачів до Китаю, що порушує GDPR.
- Ірландський регулятор планує заборонити обробку персональних даних TikTok у Китаї, а також рішення про штраф ще не затверджене остаточно.
Власник TikTok – компанія ByteDance – може отримати штраф у розмірі 500 мільйонів євро за порушення правил захисту даних у Європейському Союзі. Рішення готує ірландський регулятор із захисту даних.
Ірландська комісія із захисту даних (DPC) до кінця квітня планує оголосити про накладення штрафу на ByteDance у розмірі до 500 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Як перевірити сторінку Instagram на шахрайство
Причиною стала незаконна передача даних європейських користувачів TikTok до Китаю, де до них могли мати доступ працівники компанії.
Згідно з результатами тривалого розслідування, TikTok порушує Загальний регламент захисту даних (GDPR), що діє в ЄС. Крім фінансових санкцій, ірландський регулятор також планує заборонити обробку персональних даних європейських користувачів TikTok у Китаї.
Якщо суму штрафу буде затверджено, це стане третім за розміром штрафом в історії застосування GDPR.
Раніше Meta отримала штраф у 1,2 мільярда євро, а Amazon – 746 мільйонів євро. Водночас наголошується, що терміни та розмір штрафу ще остаточно не затверджено і вони можуть змінитися.
Новина про можливе накладення штрафу в ЄС з’явилася на тлі тиску з боку уряду США на ByteDance з вимогою продати американський підрозділ TikTok. Останнім потенційним покупцем стала компанія Amazon, яка вже надіслала лист до Білого дому із заявою про готовність придбати TikTok.А тим часом ByteDance закриває додаток TikTok Notes, який задумувався як конкурент Instagram, та перенаправляє користувачів до Lemon8. Протягом року TikTok Notes обмежено тестувався в Канаді, Австралії та В'єтнамі.