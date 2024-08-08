SpaceX продемонструвала посадку першого ступеня Falcon 9 з подоланням звукового бар'єра

Приватна космічна компанія SpaceX опублікувала відео на платформі X з посадкою Falcon 9. Драматичне повернення першого ступеня ракети, як завжди вражає, але цього разу родзинкою відео став момент подолання звукового бар'єру та звуковий сплеск, який виникає в процесі.

У неділю, 4 серпня, ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила вантажний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Після запуску перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю, і цим моментом SpaceX поділилася у 37-секундному відео. На кадрах видно процес спуску Falcon 9, а також можна почути звук, який виникає, коли ракета сповільнюється і перетинає звуковий бар'єр.

Варто зауважити, що недільний політ став десятим польотом для цього конкретного першого ступеня Falcon 9. Це вкотре демонструє високий рівень повторного використання, який демонструє SpaceX. Нагадаємо. що рекордним показником для компанії є 22 успішних посадки для одного прискорювача.

, на сьогодні SpaceX вже здійснилапершого ступеня під час місій Falcon 9.

Космічний корабель Cygnus, доставлений Falcon 9, доставив на МКС понад 4 тонни харчових продуктів, наукового обладнання та інших матеріалів для місії NG-21, що стало 21-м польотом Cygnus до орбітальної лабораторії.

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На відміну від багаторазових кораблів Falcon 9 і капсули Dragon, Cygnus призначений для одноразового використання і згорить в атмосфері Землі після відстикування від МКС у січні 2025 року.