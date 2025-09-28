З часом будь-який акумулятор смартфона втрачає свою ємність, і iPhone не є винятком. Це природний хімічний процес, який призводить до того, що пристрій починає працювати менше часу від одного заряду. Існує кілька ключових ознак, які допоможуть зрозуміти, що настав час задуматися про заміну батареї, щоб відновити продуктивність і автономність вашого гаджета.

Які "симптоми" вказують на зношену батарею?

Кожен акумулятор iPhone розрахований на певну кількість циклів заряджання. За даними Apple, після 500 повних циклів ємність літій-іонної батареї зазвичай знижується приблизно до 80% від початкової, але останні моделі вже витримують до 1000 циклів. Це і є той рубіж, після якого користувачі найчастіше починають помічати проблеми в роботі пристрою. Існує кілька основних ознак, які сигналізують про необхідність заміни, пише 24 Канал з посиланням на Apple.

Зниження максимальної ємності

Найпростіший спосіб оцінити стан акумулятора – перевірити його в налаштуваннях за інструкцією Apple. Для цього потрібно зайти в меню "Параметри" – "Акумулятор" – "Заряд і справність акумулятора" (в iOS 16.0 і новіших це буде розділ "Параметри" – "Акумулятор" – "Справність акумулятора"). Тут ви можете побачити такий пункт, як "Максимальна ємність" у відсотках. Якщо це значення опустилося нижче 80%, Apple офіційно вважає батарею зношеною і рекомендує її заміну.

При такому показнику система керування продуктивністю може автоматично обмежувати потужність пристрою, щоб запобігти раптовим вимкненням.

Швидке розряджання

Найбільш очевидна ознака зносу – це помітне скорочення часу автономної роботи. Якщо раніше ваш iPhone спокійно "доживав" до вечора, а тепер його доводиться заряджати кілька разів на день при тому ж рівні використання, це явний сигнал про деградацію батареї. У нормальному стані смартфон не повинен втрачати понад 1-2% заряду на годину в режимі очікування.

Несподівані вимкнення

Ще один тривожний симптом – коли iPhone раптово вимикається, хоча індикатор показує достатній рівень заряду, наприклад, 20-30% або навіть більше.

Це відбувається тому, що стара батарея не може забезпечити пікову потужність, необхідну для виконання складних завдань, таких як ігри, запис відео або використання GPS. У відповідь система вимикає пристрій, щоб захистити його компоненти.



На жаль, батареї смартфонів не вічні / Фото Unsplash

Падіння продуктивності

Якщо ви помічаєте, що програми стали запускатися повільніше, інтерфейс працює з ривками, а загальна швидкість роботи смартфона знизилася, причиною може бути зношений акумулятор, пише MakeUseOf.

Це пов'язано з функцією керування продуктивністю, яку Apple впровадила, починаючи з iOS 11.3. Коли батарея не може видавати потрібну потужність, система автоматично знижує тактову частоту процесора, щоб уникнути несподіваних вимкнень.

Перевірити, чи активована ця функція, можна в тому ж розділі в меню "Пікова продуктивність".

Фізичні ознаки та перегрів

Хоча це трапляється рідко, зношена батарея може здуватися. Про це свідчить екран, що почав випирати з корпусу, або поява зазорів між дисплеєм і рамкою. Це небезпечна ситуація, яка потребує негайного звернення до сервісного центру. Такий смартфон може загорітись.

Також ознакою проблем може бути надмірний нагрів пристрою під час заряджання або виконання простих завдань.