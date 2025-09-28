Які "симптоми" вказують на зношену батарею?

Кожен акумулятор iPhone розрахований на певну кількість циклів заряджання. За даними Apple, після 500 повних циклів ємність літій-іонної батареї зазвичай знижується приблизно до 80% від початкової, але останні моделі вже витримують до 1000 циклів. Це і є той рубіж, після якого користувачі найчастіше починають помічати проблеми в роботі пристрою. Існує кілька основних ознак, які сигналізують про необхідність заміни, пише 24 Канал з посиланням на Apple.

Дивіться також Як довго лишилося жити вашому iPhone: перевірте ці налаштування, щоб дізнатися стан батареї

Зниження максимальної ємності

Найпростіший спосіб оцінити стан акумулятора – перевірити його в налаштуваннях за інструкцією Apple. Для цього потрібно зайти в меню "Параметри" – "Акумулятор" – "Заряд і справність акумулятора" (в iOS 16.0 і новіших це буде розділ "Параметри" – "Акумулятор" – "Справність акумулятора"). Тут ви можете побачити такий пункт, як "Максимальна ємність" у відсотках. Якщо це значення опустилося нижче 80%, Apple офіційно вважає батарею зношеною і рекомендує її заміну.

При такому показнику система керування продуктивністю може автоматично обмежувати потужність пристрою, щоб запобігти раптовим вимкненням.

Швидке розряджання

Найбільш очевидна ознака зносу – це помітне скорочення часу автономної роботи. Якщо раніше ваш iPhone спокійно "доживав" до вечора, а тепер його доводиться заряджати кілька разів на день при тому ж рівні використання, це явний сигнал про деградацію батареї. У нормальному стані смартфон не повинен втрачати понад 1-2% заряду на годину в режимі очікування.

Несподівані вимкнення

Ще один тривожний симптом – коли iPhone раптово вимикається, хоча індикатор показує достатній рівень заряду, наприклад, 20-30% або навіть більше.

Це відбувається тому, що стара батарея не може забезпечити пікову потужність, необхідну для виконання складних завдань, таких як ігри, запис відео або використання GPS. У відповідь система вимикає пристрій, щоб захистити його компоненти.



На жаль, батареї смартфонів не вічні / Фото Unsplash

Падіння продуктивності

Якщо ви помічаєте, що програми стали запускатися повільніше, інтерфейс працює з ривками, а загальна швидкість роботи смартфона знизилася, причиною може бути зношений акумулятор, пише MakeUseOf.

Це пов'язано з функцією керування продуктивністю, яку Apple впровадила, починаючи з iOS 11.3. Коли батарея не може видавати потрібну потужність, система автоматично знижує тактову частоту процесора, щоб уникнути несподіваних вимкнень.

Перевірити, чи активована ця функція, можна в тому ж розділі в меню "Пікова продуктивність".

Фізичні ознаки та перегрів

Хоча це трапляється рідко, зношена батарея може здуватися. Про це свідчить екран, що почав випирати з корпусу, або поява зазорів між дисплеєм і рамкою. Це небезпечна ситуація, яка потребує негайного звернення до сервісного центру. Такий смартфон може загорітись.

Також ознакою проблем може бути надмірний нагрів пристрою під час заряджання або виконання простих завдань.