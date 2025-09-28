Какие "симптомы" указывают на изношенную батарею?

Каждый аккумулятор iPhone рассчитан на определенное количество циклов зарядки. По данным Apple, после 500 полных циклов емкость литий-ионной батареи обычно снижается примерно до 80% от первоначальной, но последние модели уже выдерживают до 1000 циклов. Это и есть тот рубеж, после которого пользователи чаще всего начинают замечать проблемы в работе устройства. Существует несколько основных признаков, которые сигнализируют о необходимости замены, пишет 24 Канал со ссылкой на Apple.

Снижение максимальной емкости

Самый простой способ оценить состояние аккумулятора – проверить его в настройках по инструкции Apple. Для этого нужно зайти в меню "Параметры" – "Аккумулятор" – "Заряд и исправность аккумулятора" (в iOS 16.0 и более новых это будет раздел "Параметры" – "Аккумулятор" – "Исправность аккумулятора"). Здесь вы можете увидеть такой пункт, как "Максимальная емкость" в процентах. Если это значение опустилось ниже 80%, Apple официально считает батарею изношенной и рекомендует ее замену.

При таком показателе система управления производительностью может автоматически ограничивать мощность устройства, чтобы предотвратить внезапные выключения.

Быстрая разрядка

Наиболее очевидный признак износа – это заметное сокращение времени автономной работы. Если раньше ваш iPhone спокойно "доживал" до вечера, а теперь его приходится заряжать несколько раз в день при том же уровне использования, это явный сигнал о деградации батареи. В нормальном состоянии смартфон не должен терять более 1-2% заряда в час в режиме ожидания.

Неожиданные выключения

Еще один тревожный симптом – когда iPhone внезапно выключается, хотя индикатор показывает достаточный уровень заряда, например, 20-30% или даже больше.

Это происходит потому, что старая батарея не может обеспечить пиковую мощность, необходимую для выполнения сложных задач, таких как игры, запись видео или использование GPS. В ответ система выключает устройство, чтобы защитить его компоненты.



К сожалению, батареи смартфонов не вечны / Фото Unsplash

Падение производительности

Если вы замечаете, что программы стали запускаться медленнее, интерфейс работает с рывками, а общая скорость работы смартфона снизилась, причиной может быть изношенный аккумулятор, пишет MakeUseOf.

Это связано с функцией управления производительностью, которую Apple внедрила, начиная с iOS 11.3. Когда батарея не может выдавать нужную мощность, система автоматически снижает тактовую частоту процессора, чтобы избежать неожиданных выключений.

Проверить, активирована ли эта функция, можно в том же разделе в меню "Пиковая производительность".

Физические признаки и перегрев

Хотя это случается редко, изношенная батарея может сдуваться. Об этом свидетельствует экран, начавший выпирать из корпуса, или появление зазоров между дисплеем и рамкой. Это опасная ситуация, которая требует немедленного обращения в сервисный центр. Такой смартфон может загореться.

Также признаком проблем может быть чрезмерный нагрев устройства во время зарядки или выполнения простых задач.