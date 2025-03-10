До нападу залучена велика група: Маск заявив про кібератаку на свою соцмережу
- Соцмережа X (Twitter), що належить Ілону Маску, зазнала масштабної кібератаки, яка почалася 10 березня.
- До атаки залучена велика скоординована група або країна; збої в роботі відчули десятки тисяч користувачів по всьому світу.
Кібератака на соцмережу Х (колишній Twitter), що належить мільярдеру Ілону Маску, продовжується зранку 10 березня. Маск повідомив, що робота над відновленням її роботи триває.
Про це 24 Канал пише з посиланням на допис Ілона Маска.
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Кібератака на соцмережу Маска
Приблизно об 11:30 за київським часом користувачі соціальної мережі Х помітили збій в роботі. Сервіс був не доступний, в якийсь момент Х повністю зник з мережі. Ілон Маск прокоментував напад та повідомив, що до кібератаки залучені великі ресурси.
Проти Х була (досі відбувається) масштабна кібератака. Щодня на нас нападають, але це було зроблено з великими ресурсами. Залучена велика скоординована група та/або країна,
– написав Маск.
Станом на 20:10 соцмережа погано завантажується, але в деяких користувачів вже відновилася можливість здійснювати пошук навіть. Також з'явилися пости в стрічці, завантажуються повідомлення. Інтерфейс Х почав завантажуватися швидше.
Про причини збою Ілон Маск ще не повідомив, адже вони ще не встановлені.
Відомо, що лише у США майже 25 000 людей повідомили про збій. А в усьому світі нараховуються десятки тисяч користувачів, які втратили доступ до Х.