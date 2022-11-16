Україна може допомогти світові гарантувати цифрову безпеку – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників панелі G20 з цифрової трансформації. Він наголосив, що Україна здатна допомогти країнам захистити свої народи завдяки власному досвіду.

Як повідомляє 24 канал, Зеленський наголосив на необхідності "відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру й стабільності кожної доброчинної держави".

Не пропустіть Як захистити свій смартфон від стеження та вірусів: 3 поради про кібербезпеку

Моя вам добра порада – візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили IT-армію, яка перемагає у кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії об'єдналися для захисту держави. Понад тисячу триста кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни,

– сказав він у відеозверненні.

Президент також зауважив, що в перший тиждень повномасштабного наступу, Росія зруйнувала ключовий дата-центр України. Він зазначив, що рішенням проблеми стала "хмара", куди й були перенесені частково інформаційні системи.

"Ми збудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків", – Наголосив Зеленський.

Він також розповів, що саме завдяки цифровізації Україна змогла забезпечити практично безперебійну роботу держпослуг. Це дало змогу вчасно організувати виплати для громадян, які стали жертвами бойових дій.

Нагадаємо, що сервіс "Дія" дає змогу скористатися понад сотнею державних послуг прямо зі свого смартфона чи комп'ютера завдяки застосунку та порталу. Там доступні: цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів та податків, отримання державної допомоги, збирання коштів на підтримку армії.

Якщо у вас чи у ваших союзників і партнерів іще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх збудувати! Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інститутів – це співпраця. Надійний зв'язок, зокрема супутниковий, це також співпраця,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що український досвід це і світовий досвід і Україна готова допомагати іншим країнам у питаннях гарантування цифрової безпеки.

Саміт Великої двадцятки: що відомо