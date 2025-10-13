Міжнародний союз охорони природи офіційно оголосив про зникнення унікального виду – землерийки з острова Різдва. Це був єдиний вид землерийок, що мешкав в Австралії. Його втрата поповнила трагічний список вимерлих ссавців країни, підкреслюючи серйозність екологічних проблем, з якими стикається континент.

Чому цей вид зник?

Землерийки – це дрібні комахоїдні ссавці з довгою мордочкою, поширені в Азії, Африці, Європі та Америці. В Австралії їхню екологічну нішу займають сумчасті, тому поява землерийки на острові Різдва, що належить Австралії й розташований приблизно за 1500 кілометрів від материка, стала результатом дивовижної випадковості. Учені вважають, що десятки тисяч років тому вагітна самиця або невелика група цих тварин, імовірно, припливла на острів на уламку рослинності з території сучасної Індонезії, пише 24 Канал з посиланням на The Conversation.

Ізольовані від зовнішнього світу, землерийки процвітали. Перші європейські натуралісти, що прибули на острів у 1890-х роках, відзначали, що ці тварини були надзвичайно поширеними. За їхніми словами, вночі звідусіль було чути їхній пронизливий писк, схожий на крик кажана.

Однак благополуччя тривало недовго. У 1900 році на острів випадково завезли чорних щурів, які прибули на кораблях разом із тюками сіна. Щури були переносниками небезпечного клітинного паразита – трипаносоми. Оскільки місцеві ссавці, включно із землерийкою та двома видами місцевих щурів, жили в ізоляції, у них не було імунітету до нових хвороб. Уже за рік мешканці острова почали знаходити численних мертвих тварин, а до 1908 року вважалося, що землерийки та місцеві щури повністю зникли, замінившись на інвазивних щурів.

Проте вид виявився стійкішим, ніж здавалося.

У 1950-х роках, після понад 50 років без жодних спостережень, двох землерийок випадково знайшли під час розчищення тропічного лісу. Їх відпустили, і про знахідку повідомили лише через багато років.

Наступна зустріч відбулася через 30 років: у грудні 1984 року біологи виявили самицю. Її утримували в тераріумі близько півтора року, годуючи кониками.

Кілька місяців потому, у березні 1985 року, знайшли самця. На жаль, він був агресивним і виглядав хворим. Через три тижні тварина померла.

З 1984 року не було жодного офіційно підтвердженого випадку спостереження за землерийкою. Загалом за понад 120 років було зафіксовано лише чотири особини. Попри розробку двох планів відновлення виду та цілеспрямовані пошуки, жодної тварини так і не знайшли. Найпереконливішим доказом їхнього зникнення стала відсутність решток землерийок у шлунках сотень здичавілих котів, виловлених на острові за останні десятиліття, пише The Guardian.

Останнього удару, ймовірно, завдала азійська вовча змія, яка потрапила на острів у 1980-х. Цей інвазивний хижак швидко поширився, ставши причиною зникнення місцевого кажана-нетопира у 2009 році та більшості ендемічних ящірок. Для землерийки, якщо вона ще існувала, це стало останнім вироком.

Ця втрата стала 39-ю серед ссавців Австралії, що зникли з часів колонізації – це найгірший показник у світі, що становить близько 10% від усіх наземних ссавців континенту.

