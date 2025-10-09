Що викликає хворобу Альцгеймера у дельфінів?

У період з 2010 по 2019 рік учені досліджували мозок дельфінів, які викидалися на берег в Індійській лагуні у Флориді. Аналіз показав зміни в експресії генів, які у людей асоціюються з хворобою Альцгеймера, а також характерні для цього захворювання скупчення білків, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Особливо тривожними результати ставали під час сезону цвітіння водоростей. З'ясувалось, що у цей момент в мозку дельфінів зростає концентрація нейротоксину 2,4-діаміномасляної кислоти (2,4-DAB). Вона була у 2900 разів вищою, ніж у інших дельфінів, що опинилися на березі, коли цвітіння водоростей не було.

Хоча це означає, що дельфіни викидаються на сушу і з токсином, і без нього, вчені кажуть, що він має накопичувальний ефект, який посилюється з кожним сезоном цвітіння. Саме згубний вплив ціанобактерій, як виявилось, може пояснити втрату навігаційних навичок і пам'яті, що призводить до того, що дельфіни губляться і потрапляють на мілину.

Варто зазначити, що у дельфінів з віком природним чином розвиваються проблеми з мозком, схожі на хворобу Альцгеймера. Також відомо, що токсини, які виділяються ціанобактеріями, можуть пошкоджувати нейрони у тварин і людей, хоча зв'язок з нейродегенеративними захворюваннями у людини все ще вивчається. Тепер дослідники припускають, що токсичні водорості можуть прискорювати та посилювати ці процеси у дельфінів.

Ця проблема стосується не лише дельфінів. Токсичні водорості завдають шкоди багатьом іншим морським мешканцям, що, своєю чергою, впливає на весь харчовий ланцюг і може зрештою загрожувати здоров'ю людини.

Яка ж першопричина?

Але що ж стоїть за цим у кінцевому підсумку? Науковці фактично звинувачують зміну клімату, а це означає, що винна в усьому сама людина. Зміна клімату створює сприятливі умови для масового розмноження ціанобактерій. Ці організми, відомі як синьо-зелені водорості, починають бурхливо розмножуватись через підвищення температури води, наявність більшої кількості поживних речовин та уповільнення течій.

Температура вище 20 градусів є ідеальною умовою для швидкого поділу ціанобактерій. За сприятливих умов їхня біомаса може збільшуватися в 10-12 разів за 3-4 дні.

Посухи та зменшення кількості опадів призводять до уповільнення течії, а подекуди до повної її зупинки. Стояча або повільна вода створює сприятливе середовище для розмноження водоростей, тоді як швидка течія стримує цей процес.

Потрапляння у водойми азоту та фосфору з сільськогосподарських добрив та фосфатовмісних мийних засобів діє як добриво для водоростей. Вчені підрахували, що один грам фосфатної сполуки сприяє зростанню 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей.

Поєднання цих факторів створює ідеальний "коктейль" умов для вибухового росту. В результаті кількість ціанобактерій у воді стає значно більшою, ніж повинна бути. Людина порушила природний баланс, який існував на планеті десятки тисяч років, а дельфіни не встигають до цього пристосуватись.

Як це узгоджується з іншими дослідженнями?

Що цікаво, це не перше дослідження, яке пов'язує цвітіння водоростей з токсинами, що можуть викликати втрату пам'яті. Ще у 2024 році в Diatom Research опублікували статтю, яка стверджувала, що в морепродуктах знаходять водорості, які можуть спричинити ключову ознаку хвороби Альцгеймера у дельфінів. Якщо ці хімічні речовини потраплять в нашу їжу в достатньо великих кількостях, це може стати серйозною проблемою.

Хоча це дослідження стосувалося тільки дельфінів, а не людей, деякі фундаментальні зміни в мозку, подібні до хвороби Альцгеймера, є однаковими для наших видів, зазначають дослідники.

Раніше деякі з цих вчених вже вивчали ціанобактерії та їхні нейротоксини в саговниках (рослина з роду голонасінних), виявивши, що ці токсини можуть довго зберігатися в навколишньому середовищі та накопичуватися в харчовому ланцюзі. Це потенційний (але поки не доведений) шлях, яким вплив цих токсинів може призвести до різних типів нейродегенерації у людей, включаючи деменцію.

За словами токсиколога Девіда Девіса з Університету Маямі, хоча існує багато шляхів до хвороби Альцгеймера, вплив ціанобактерій все частіше розглядається як фактор ризику.