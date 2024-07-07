Зона 51: що це за місце і що там відбувається?

Розташована у віддаленій пустелі на півдні Невади, США, Зона 51 – це об'єкт ВПС Сполучених Штатів, оповитий таємницею та теоріями змови, особливо щодо її зв'язку з непізнаними літаючими об'єктами (НЛО) та інопланетними технологіями.

Теоретики змови вже давно припускають, що Зона 51 є полігоном для випробування інопланетних технологій, нібито відновлених після інцидентів на кшталт катастрофи в Розуеллі. Ці припущення підживлюються постійною секретністю бази та її повною недоступністю для громадськості.

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З роками Зона 51 стала основним елементом сучасної міфології та міських легенд, сильно впливаючи на засоби масової інформації та поп-культуру. Але що ж насправді таке Зона 51 – Техно 24 розповідає все що відомо про цей загадковий об'єкт.

Місцезнаходження та розмір

Розташована за 200 кілометрів на північний захід від Лас-Вегаса, поблизу містечок Рейчел і Хіко, Зона 51 походить від її позначення на картах Комісії з атомної енергії. Заснована в 1955 році як частина Невадського випробувального і тренувального полігону, ця територія також отримала назву "Райське ранчо" від аерокосмічної компанії Lockheed, щоб привабити своїх працівників.

Сьогодні база є частиною Національного об'єкту безпеки Невади (NNSS), а ЦРУ називає її озером Грум-Лейк і аеропортом Хоумі. Хоча доступ до супутникових знімків об'єкта був обмежений, з 2018 року його можна побачити на Картах Google. Закрита зона навколо бази охоплює понад 36 000 гектарів, головним чином для захисту секретних авіаційних випробувань.



Зона 51 на Картах Google за 2024 рік / Скриншот 24 Каналу

Призначення і діяльність Зони 51

У 2013 році американські військові офіційно визнали існування Зони 51 після розсекречення документа ЦРУ, в якому детально описувалася історія літака-шпигуна U-2. Попри це, база залишається закритою для відвідування, а інформаційні знаки попереджають про заборону проникнення на закриту територію, запуск дронів поблизу чи інших засобів.



Попереджувальні таблички поблизу Зони 52 / Фото Google

Спочатку Зона 51 слугувала випробувальним майданчиком для літака-шпигуна U-2, а згодом і для інших відомих літаків, зокрема SR-71 Blackbird та винищувача-невидимки F-117 Nighthawk. Засекречений характер бази пояснюється насамперед тим, що на ній проводяться секретні військові операції.

Зв'язок з НЛО

Зв'язок між Зоною 51 та НЛО, ймовірно, пов'язаний з випробуваннями новітніх військових літаків. Багато спостережень дивних вогнів і літальних апаратів у цьому районі пов'язують з цими випробуваннями. Термін "НЛО" просто означає непізнаний літаючий об'єкт, а не обов'язково інопланетний космічний корабель, всупереч поширеній думці.

Міфологія навколо Зони 51 набула поширення у 1989 році, коли Роберт Лазар стверджував, що працював над позаземними технологіями на базі. Розповіді Лазара про інопланетні розтини та космічні кораблі, хоч і були пізніше дискредитовані, закріпили в суспільній уяві зв'язок Зони 51 з НЛО.



Зона 51 асоціюється з НЛО / Фото Google

Зона 51 у поп-культурі

Зона 51 була важливим місцем дії в різних фільмах і телешоу, особливо в блокбастері 1996 року "День незалежності", в якому база зображена як ключове місце для інопланетного вторгнення. Вона також фігурувала в епізодах серіалів "Доктор Хто", "Секретні матеріали" та "Агенти Щита", серед інших, що ще більше закріпило її таємничу репутацію в масовій культурі.



Місця поблизу Зони 51 залюбки експлуатують упередження заради туристів / Фото Google

Штурм Зони 51

У 2019 році подія в соціальних мережах під назвою "Шторм в Зони 51" набрала широко розголосу після обговорення на Reddit. Все переросло в скоординовану акцію, яка привернула увагу 3,5 мільйонів людей, зацікавлених у розкритті таємниць бази.

І хоч спершу вся ця історія мала виключно жартівливий характер, у підсумку близько 6 000 учасників зібралися поблизу бази, що привернуло увагу військових, які вимушені були вдатися до реальних попереджень та застережень.

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Зона 51 залишається центром уваги ентузіастів НЛО і прихильників теорій змови. Це досі символ таємничих військових експериментів пов'язаних з іншопланетянами та секретними розробками. Місце залишається оповите таємницями, вигадками й теоріями змови попри те, що станом на сьогодні воно вже добре відоме та розсекречене.