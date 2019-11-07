6 важных правил, которые нужно соблюдать для безопасности в интернете

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Как защитить данные в интернете
Как защитить данные в интернете / verdict.co.uk

Диджитализация в Украине затрагивает все больше сфер жизни. Важные документы онлайн, бесконтактная оплата и важная электронная переписка — это уже привычные для нас процессы. Однако, такой подход развязывает руки все большему количеству кибер-мошенников.

Поэтому эксперты по информационной безопасности Tet (Ex-Lattelecom) выделили несколько важных факторов, о которых надо знать и придерживаться ради безопасности в интернете.

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1. Проверяйте ссылки. Не посещайте опасные сайты. Часто об опасности сайта предупреждает браузер или антивирусное программное обеспечение. Также обратите внимание на протокол – https более безопасный.

2. Надежная аутентификация. Используйте многофакторную аутентификацию для регистрации: электронная почта, код SMS, мобильные приложения, сканер отпечатка пальца и тому подобное.

3. Надежный пароль. Вроде и очевидно, но как показывают исследования, пользователи продолжают использовать простые пароли, которые легко запомнить. Также не используйте один пароль для нескольких профилей. В структуре пароля не должно быть логической связи. Если сложно придумать, то можно воспользоваться инструментами управления паролями. Также не храните пароли и данные банковских карт в браузерах.

4. Политика конфиденциальности. Если хотите, чтобы сайты или соцсеть не «похищали» ваши персональные данные – читайте политику конфиденциальности сайта. Не используйте веб-сайт или приложение, если их политика конфиденциальности не приемлема для вас.

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5. Осторожно с бесплатным Wi-Fi. Не производите банковских операций, пользуясь интернетом в общественном месте. По возможности пользуйтесь бесплатным Wi-Fi с активизированной технологией VPN.

6. Проверяйте приложения. Удаляйте с устройства приложения, которыми не пользуетесь. Также внимательно читайте разрешения, которые запрашивает то или иное приложение при загрузке. Если там есть доступ к контактам, определение места нахождения, камера и др.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Хакерская атака хакеры Интернет
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