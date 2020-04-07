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800 гривен от "Приватбанка": новая мошенническая схема в соцсетях

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В соцмережах активізувались кіберзлочинці / unsplash.com

Во время карантина активизировались мошенники. В частности, в киберполиции рассказывают, что участились SMS и Viber-рассылки, которые обещают пользователям госпомощь.

В частности, менеджер финансовых услуг "Приватбанка" Ирина Коротченкова поделилась в Facebook примером такой мошеннической схемы.

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"Приватбанк" якобы обещает каждому пользователю 800 гривен на карту. Как сказано в сообщении это такая "государственная помощь", в связи с пандемией COVID-19.


Новая мошенническая схема /Скриншот

Авторы уверяют, что эта "помощь" утверждена указом президента.

Но есть одно но

Конечно, не все так просто в этой схеме. Чтобы получить деньги, пользователь должен предоставить мошенникам номер карты, а также срок ее действия и CVV-код. Даже могут попросить код, который придет по SMS.

Как известно, именно эта информация нужна, чтобы оплатить товар в интернете или переслать средства, либо даже оформить онлайн-кредит.

При этом в банке подчеркивают, что сотрудники никогда не запрашивают данные карт, пароли и секретные данные.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Приватбанк Кибербезопасность Мошенничество Новости Техно Техно Интернет
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