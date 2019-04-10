Airbnb разрешил камеры в помещениях, но есть нюансы

Популярный сервис аренды жилья Airbnb позволил арендодателям устанавливать камеры слежения в помещениях, доступных для бронирования.

Скандал вокруг сервиса разгорелся после того, как в одном из жилищ, забронированных на Airbnb, обнаружили камеру слежения, замаскированную под датчик дыма.

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Что случилось?

Инцидент произошел с семьей из Новой Зеландии, которая забронировала квартиру в ирландском городе Корк.

Гости исследовали, что работало видеонаблюдение в режиме реального времени, но не было защищено. Им удалось получить доступ к видео через локальную сеть Wi-Fi.

Новозеландцы обратились за объяснениями в поддержку сервиса Airbnb, а из забронированной квартиры переехали в отель.



Семья из Новой Зеландии обнаружила скрытую камеру в доме в Ирландии

Как отреагировали в Airbnb?

После этого скандала в компании детализировали правила использования средств наблюдения и других устройств.

Отныне сервис позволяет устанавливать камеры и другие гаджеты, но их функции и место расположения должны быть четко указаны в описании жилья, даже если устройства отключены.

По уточненным правилам, камеры и микрофоны не могут записывать все, что происходит в спальнях или санузлах, а скрытые камеры строго запрещены.

К слову, случай с семьей из Новой Зеландии далеко не первый, когда пользователи сервиса Airbnb обнаруживали скрытые камеры в забронированном помещении.