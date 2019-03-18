Android-смартфоны получат одну из "фишек" iOS

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Android-смартфоны получат одну из "фишек" iOS
Android-смартфоны получат одну из "фишек" iOS / Фото из открытых источников

Корпорация Google объявила об изменении требований к дизайну иконок приложений. В Android 8.0 Oreo компания добавила поддержку адаптивных иконок, чтобы унифицировать внешний вид системы, но особого результата это не дало.

Как сообщает AndroidPolice, теперь же поисковый гигант выдвинул более жесткие требования, чтобы привнести порядок в Google Play.

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Начиная с 1 апреля разработчики смогут загружать в консоль Google Play иконки приложений, что соответствуют новому дизайну. С 1 мая Google больше не будет брать иконки, которые не соответствуют новым стандартам.


Слева направо: оригинальная иконка, новая иконка (пример), оригинальная иконка в устаревшем режиме

До 24 июня все иконки, которые разработчики не обновят, будут автоматически преобразованы в устаревшие. Это нововведение вводится с целью обеспечения одинаковости в магазине Google Play. Аналогичные требования присутствуют и в App Store от Apple.

   
Нынешний формат и новый унифицированный формат

Как и ранее, размер иконок останется 512x512 пикселей, но, согласно новым правилам, прозрачный фон будет запрещен. Google Play для Android и Chrome OS будет динамично применять закругленные углы и тени к значкам. Радиус угла составит 20% от размера иконки.

 
Нынешний формат и новый унифицированный формат

Эти изменения пока касаются только Android и Chrome OS, тогда как для Wear OS, Android TV и Android Auto разработчикам пока не нужно следовать единому стилю. Более подробно о новых требованиях с примерами можно узнать на сайте Google.

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Google Google Play Приложения
Источник: 24 Канал
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