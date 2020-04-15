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Apple будет информировать государственные органы о соблюдении самоизоляции

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Иллюстративное фото / Unsplash

Вскоре после анонса технологии мониторинга распространения коронавируса Apple представила программный инструмент Mobility Trends. Сервис отслеживает перемещение людей в период пандемии на основе данных Apple Maps – с его помощью можно оценить, насколько изменилась городская активность в десятках регионов.

Apple сообщила, что предоставляет государственным органам в сфере охраны здоровья данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса. К перечню стран, которые получают данные от Apple входят 63 страны мира. Об этом рассказал глава компании Тим Кук в своем твиттере.

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Зачем это Apple

Цель проекта – помощь органам здравоохранения в поиске возможностей замедления распространения COVID-19. Данные показывают любые изменения в количестве людей, которые водят автомобиль, ходят пешком или пользуются общественным транспортом в различных регионах.

Чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей, информация, которую собирает компания с фирменных устройств, не связывается с конкретными идентификаторами Apple.

Эти данные генерируются путем подсчета количества запросов, сделанных в Apple Maps для указания направлений в отдельных странах и городах. Данные, отправляемые с пользовательских устройств в службу "карты", связаны со случайными идентификаторами, поэтому у Apple нет профиля ваших перемещений и поисков,
– пояснили в компании.

Ознакомиться с соответствующей статистикой в разных городах и странах можно на сайте проекта. В открывшемся окне достаточно ввести регион – после этого сервис покажет, как люди изменили свою мобильность в условиях пандемии COVID-19.


Вот так выглядит Украина

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Интернет Техно Apple
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