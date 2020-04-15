Apple будет информировать государственные органы о соблюдении самоизоляции

Вскоре после анонса технологии мониторинга распространения коронавируса Apple представила программный инструмент Mobility Trends. Сервис отслеживает перемещение людей в период пандемии на основе данных Apple Maps – с его помощью можно оценить, насколько изменилась городская активность в десятках регионов.

Apple сообщила, что предоставляет государственным органам в сфере охраны здоровья данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса. К перечню стран, которые получают данные от Apple входят 63 страны мира. Об этом рассказал глава компании Тим Кук в своем твиттере.

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While protecting your privacy, we are sharing aggregated mobility data from Apple Maps to help public health authorities learn how people travel in their communities and to provide valuable insights to stop the spread of COVID-19. Stay safe and healthy! https://t.co/Nok77HKIXN — Tim Cook (@tim_cook) April 14, 2020

Зачем это Apple

Цель проекта – помощь органам здравоохранения в поиске возможностей замедления распространения COVID-19. Данные показывают любые изменения в количестве людей, которые водят автомобиль, ходят пешком или пользуются общественным транспортом в различных регионах.

Чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей, информация, которую собирает компания с фирменных устройств, не связывается с конкретными идентификаторами Apple.

Эти данные генерируются путем подсчета количества запросов, сделанных в Apple Maps для указания направлений в отдельных странах и городах. Данные, отправляемые с пользовательских устройств в службу "карты", связаны со случайными идентификаторами, поэтому у Apple нет профиля ваших перемещений и поисков,

– пояснили в компании.

Ознакомиться с соответствующей статистикой в разных городах и странах можно на сайте проекта. В открывшемся окне достаточно ввести регион – после этого сервис покажет, как люди изменили свою мобильность в условиях пандемии COVID-19.



Вот так выглядит Украина

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