Apple Card "засветилась" на фото

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Apple Card "засветилась" на фото
Apple Card "засветилась" на фото / Twitter

Apple начала раздавать карточки сотрудникам. Первое изображение кредитной карты Apple Card, которая была анонсирована на мартовской презентации Apple, уже "слили" в сеть. По словам инсайдера Бена Гескина, Apple начала раздавать фирменные кредитные карточки своим сотрудникам для тестирования.

Apple Card в яркой упаковке, на которой размещена NFC-метка. Для того, чтобы активировать карту, пользователю необходимо запустить приложение Wallet на iPhone и поднести смартфон к NFC-метке. Об этом сообщил инсайдер в своем Twitter.

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В чем особенность. После этого карта уже размещена в приложении, где отображается баланс и другая связанная информация. Карта Apple Card изготовлена ​​из титана, имя клиента выгравировано на лицевой поверхности, как и на обычных банковских картах. В карты Apple нет никаких других идентификационных характеристик – дата окончания срока действия или CVV-код отсутствуют.

На картці розміщене лише ім'я та назва банку
На карточке размещено только имя и название банка

На задней стороне карты изображен логотип платежной системы Mastercard и банка Goldman Sachs. На лицевой поверхности только имя клиента и логотип Apple.

Картка не містить терміну дії
На карте нет срока действия

Когда будет доступна. Кредитка Apple должна быть доступна пользователям США летом 2019-го года. В будущем Apple предоставит возможность оформления карты в других странах, но конкретных планов компания пока не сообщала. В Apple Card есть ряд преимуществ по сравнению с обычными картами, например, моментальный кэшбек из всех покупок.

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Apple
Источник: Техно 24
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