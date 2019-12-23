Apple готовит собственный проект спутникового интернета

Производитель iPhone собирается пополнить ряды компаний, которые раздают интернет с орбиты. Так же, как и SpaceX, компания готовится запускать спутники, которые будут обеспечивать пользователей прямым подключением к глобальной сети в обход сотовых операторов.

Apple наняла для работы над этим проектом около десятка инженеров в сфере аэрокосмической техники, спутниковых систем и телекоммуникаций. Первые результаты должны появиться через пять лет, рассказали в Bloomberg, ссылаясь на собственные источники внутри Apple.

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Сейчас проект делает первые шаги, и даже может быть закрыт. Точное направление и методы использования спутников еще не определены. Однако, глава компании Тим Кук проявляет интерес к этой программе.

Интерес Apple к телекоммуникационным спутникам и технологии беспроводной связи следующего поколения свидетельствует, что компания хочет передавать данные непосредственно пользователю на устройство. Также компания может использовать спутники для более точного отслеживания расположения айфонов, что позволит генерировать более детальные карты и разработать новые функции.

Другие детали проекта

Возглавлять команду будут Майкл Трела и Джон Фенвик, которые работали в компании Skybox Imaging, купленной Google в 2014. В течение первых полтора года в Apple они изучали варианты применения спутниковой технологии для решения задач компании, а в последние месяцы начали работать над проектом в усиленном режиме. Кроме того, недавно в команду были наняты новые специалисты по аэрокосмической технике и спутниковой связи.

Неясно, собирается ли Apple сама заниматься производством спутников или намерена использовать наземное оборудование, чтобы получать данные от уже запущенных аппаратов других компаний – Northrop Grumman, Lockheed Martin или Boeing. Представители Apple пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев относительно этого проекта.

Сложности реализации

Если Apple захочет запускать собственные спутники, то она может столкнуться и с другими ограничениями. Дело в том, что Федеральная коммуникационная комиссия (FCC) США закончила принимать заявки для распределения доступного диапазона частот в ноябре 2016 года.

Кроме того, компания также может встретить сопротивление конкурентов, как это недавно произошло с проектом главы Amazon Джеффа Безоса, когда SpaceX и другие компании выступили против его реализации.

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