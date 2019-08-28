Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 13.1: чем она будет удивлять

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Apple iOS 13.1 бета версия доступна – особенности Apple iOS 13
Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 13.1 / Фото из свободных источников

Еще до релиза финальной версии мобильной операционной системы iOS 13 компания Apple опубликовала первую бета-версию iOS 13.1 для разработчиков. Купертиновцы впервые нарушили традицию нумерации сборников, однако это не единственный сюрприз.

Как сообщает 9to5mac, одной из ключевых фишек iOS 13.1 стало восстановление функций, удаленных в процессе бета-тестирования предварительных сборок.

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Список изменений включает следующие пункты:

  1. Появление меню иконок "Быстрых действий", ранее доступная в iOS 13 beta 5.
  2. Поддержка регулировки уровня громкости на фирменных аксессуарах HomePod, Beats и AirPods.
  3. Новые иконки в приложении HomeKit, ранее доступные только в macOS.
  4. Новые динамические обои.
  5. Обновленный интерфейс функции "Поделиться местоположением" с интеграцией в Apple Maps.
  6. Косметические изменения в пункте меню "Точка доступа".
  7. Новая иконка для игровых аксессуаров в виджете "Аккумулятор".
  8. Новые иконки для устройств AirDrops.
  9. Обновленная панель шрифтов в меню системных настроек.

 

 

Дата выхода. Возможен выход финальной версии iOS 13.1 состоится вскоре после релиза базовой iOS 13, которая, по имеющейся информации, дебютирует одновременно с новыми iPhone в сентябре.

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Теги: iOS Apple Новости Техно Техно Интернет
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