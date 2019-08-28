Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 13.1: чем она будет удивлять

Еще до релиза финальной версии мобильной операционной системы iOS 13 компания Apple опубликовала первую бета-версию iOS 13.1 для разработчиков. Купертиновцы впервые нарушили традицию нумерации сборников, однако это не единственный сюрприз.

Как сообщает 9to5mac, одной из ключевых фишек iOS 13.1 стало восстановление функций, удаленных в процессе бета-тестирования предварительных сборок.

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Список изменений включает следующие пункты:

Появление меню иконок "Быстрых действий", ранее доступная в iOS 13 beta 5. Поддержка регулировки уровня громкости на фирменных аксессуарах HomePod, Beats и AirPods. Новые иконки в приложении HomeKit, ранее доступные только в macOS. Новые динамические обои. Обновленный интерфейс функции "Поделиться местоположением" с интеграцией в Apple Maps. Косметические изменения в пункте меню "Точка доступа". Новая иконка для игровых аксессуаров в виджете "Аккумулятор". Новые иконки для устройств AirDrops. Обновленная панель шрифтов в меню системных настроек.

Дата выхода. Возможен выход финальной версии iOS 13.1 состоится вскоре после релиза базовой iOS 13, которая, по имеющейся информации, дебютирует одновременно с новыми iPhone в сентябре.

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