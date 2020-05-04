Apple выпустила новый MacBook Pro 13: характеристики и цена

Компания Apple представила новый фирменный ноутбук –13-дюймовый MacBook Pro. Устройство получило надежную клавиатуру Magic Keyboard, вместо клавиатуры-бабочки, которую неоднократно критиковали пользователи.

Как ранее писал 24 канал, версия клавиатуры Magic Keyboard впервые появилась на 16-дюймовом MacBook Pro. Далее в 2020 году такой же клавиатурой оснастили новое поколение MacBook Air.

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Чем интересен MacBook Pro 13

Рядом с Touch Bar разработчики добавили физическую клавишу Escape и сенсорный датчик Touch ID.

Компания удвоила емкость накопителей. Базовый объем – 256 ГБ, вместо 128 ГБ. Для тех, кому нужно больше памяти, 13-дюймовый MacBook Pro доступен с объемом до 4 ТБ. Стандартно MacBook Pro поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, ее можно увеличить до 32 ГБ.



MacBook Pro 13 получил Magic Keyboard / Скриншот

Топовые конфигурации устройства получили четырехъядерный процессор Intel Core 10-го поколения, базовая частота которого – 4,1 ГГц. А базовые версии остались с процессорами Core i5 восьмого поколения с частотами до 3,9 и 4,5 ГГц.

Как рассказал разработчик, инженеры улучшили производительность встроенной графики Intel Iris Plus.

Кроме того, во всех конфигурациях MacBook Pro 13 объем SSD увеличили вдвое. Базовая версия теперь имеет 256 ГБ, а топовая – 4 ТВ. Также старшие модификации оснащены от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти, причем частота увеличена до 3733 МГц.

Цена

Версия с четырехъядерным Core i5 десятого поколения оценена в 1800 долларов.

За модификацию с Core i7 процессором 10-го поколения нужно заплатить 2100 долларов.

Топовая модификация с Core i7 поколения Ice Lake, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 4 ТБ стоит 3600 долларов.

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