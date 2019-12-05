Смартфоны вскоре исчезнут: что может их заменить

Недавно в своем интервью Business Insider глава компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что смартфоны на пороге исчезновения и уже через два года мы в повседневной жизни будет использовать совсем другие гаджеты. Причинами таких кардинальных изменений Амон назвал 5G и миниатюризацию.

Мы в Техно 24 решили немного заглянуть в будущее и найти те технологии и гаджеты, которые действительно способны заменить смартфоны в ближайшее время. Ведь действительно, сегодня миниатюризация достигла невиданных результатов, а технология 5G обещает, невиданные скорость и надежность. Кто знает, может Амон действительно прав и уже через два года наш повседневный мир изменится до неузнаваемости.

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AR очки

Прогрессивные разработчики из Google, Apple и Microsoft уже работают над созданием автономных гарнитур, которые способны проестировать так называемую дополненную реальность.

Что такое дополненная реальность?От английского augmented reality – технологии направленные на дополнение реальности любыми виртуальными элементами. По сути это смешанная реальность, созданная с помощью компьютера с использованием дополнительных элементов восприятия реальности, когда реальные объекты вмонтированы в поле восприятия.

Акцент и интерес лидеров рынка этой технологии дает основания считать, что она действительно может полностью заменить смартфоны. Ведь зачем носить в кармане большой гаджет, если звонки, сообщения и другие виды связи, а также любой контент, могут передаваться непосредственно в ваши органы восприятия.

Сейчас AR не имеет столь широкого применения, чтобы уже сейчас можно было без лишних неудобств заменить смартфон очками или любым другим девайсом. Однако компании, работающие над этой технологией, обещают, что в не самом далеком будущем такой гаджет действительно полноценно заменит смартфон.

Что есть на рынке

Google Glass Enterprise Edition 2

Google Glass EE 2, второе поколение умных очков Google

Это очки дополненной реальности, также известные как EE, производства Google. Они являются более удачной попыткой компании выйти на рынок Smart Glass по сравнению с первой моделью Google Glass и ориентированы исключительно на бизнес-рынок.

Благодаря удобной и легкой оправе, устройство почти не ощущается при ношении. Его можно использовать целый день, заменив привычные средства связи (телефон, ноутбук, smart-часы).

Пользователи могут использовать эти AR очки для доступа к необходимой им рабочей информации: в контрольные списки, инструкций, а также для отправки фотографий или видеороликов.

Цена гаджета – 999 долларов (23 900 гривен)

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Magic Leap One



AR очки Magic Leap One Creator Edition

Сделаны очки для того, чтобы видеть виртуальные объекты поверх реального мира – то есть, речь идет как раз о дополненной реальности.

Однако Magic Leap One не просто накладывают виртуальное изображение, они оцифровывают помещение, в котором находится их пользователь. Устройство способно "запоминать" расположение различных объектов, благодаря чему с этими объектами может взаимодействовать пользователь.

Управлять функциями гаджета можно с помощью жестов, в том числе и движений головы, голосом и взглядом.

Цена их выше, чем стоимость других подобных девайсов и составляет 2295 долларов (54 908 гривен). Lightwear использует целый набор камер и сенсоров для проектирования изображений на окружение пользователя.

HoloLens 2



Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2

Компания уже выпускает готовые решения в сфере AR и VR. Сейчас можно приобрести очки смешанной реальности HoloLens 2.

Одним из преимуществ HoloLens является запуск компьютерных программ прямо внутри гарнитуры, из-за чего пользователю не нужно носить с собой ноутбук или пользоваться ПК. Это особенно актуально для работников промышленности, которые занимаются проверкой систем – искусственный интеллект подскажет им, где поломка и как эффективно ее устранить.

Пока HoloLens 2 слишком большие, непригодные для повседневной носки и к тому же стоят 3500 долларов (83 737 гривен). Однако с течением времени эта технология станет более доступной, а стоимость не будет превышать цену смартфона.

Что говорят в Apple



Концепт AR очков от Apple

Одним из крупнейших сторонников повседневного применения AR является генеральный директор Apple Тим Кук. Еще в 2017 году в одном из своих интервью он заявил о том, что технология дополненной реальности станет революцией, которую можно сравнить с изобретением смартфонов.

С тех пор Apple активно занимается этим направлением – покупает стартапы, добавляет AR в iPhone. В то же время два года назад Кук отказался комментировать, готовит ли Apple собственные AR-очки, но сообщил о том, что технологий для создания качественной гарнитуры еще не существует.

Однако недавно появилась информация о том, что к 2022 году Apple представит AR-шлем, а еще через год – AR-очки.

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Другая нательная электроника

AR очки не единственные гаджеты, которые могут прийти на смену смартфонам. Гораздо большей популярностью сейчас пользуются умные часы, которые уже давно перешагнули планку обычного приложения к смартфону и сейчас находятся на грани полной автономности.

Компания Apple с каждой эволюцией своих Apple Watch делает их все более независимыми от iPhone.

Уже сейчас на рынке есть ряд таких гаджетов, которые можно использовать отдельно от смартфона и даже заменить его полностью.

К примеру AllCall W2, который позволяет принимать и совершать звонки прямо с вашего запястья.



Китайские умный часы с функциями телефона

Устройство китайского производителя отличается лучшим соотношением цена-качество. В зависимости от модификации умный наручный гаджет можно приобрести от 3 500 гривен. Вполне приемлемая цена за многофункциональное устройство на Android.

Модель оснащена слотом под Sim-карту Nano формата, есть поддержка сетей 3G, имеется встроенный датчик GPS, адаптер Wi-Fi. Дополнительные датчики: пульсометр, мониторинг сна, шагомер, гироскоп.

Или Samsung Gear S2 3G, если вам по душе более именитый бренд. Эти часы также способны удивить рядового пользователя своими возможностями.

Умные часы от Samsung вас удивят

Умный наручный аксессуар от компании Samsung приобрел широкую популярность. В 2018 году южнокорейский бренд выпустил модификацию Samsung Gear S2 3G. Наличие поддержки работы с картой оператора 3G связи отмечается в наименовании модели.

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Функция мобильной связи в модели Gear S2 3G работает на удивление хорошо. У нее есть встроенный динамик с отличной чувствительностью. Стоить такой гаджет 11 785 гривен.

Если вы попытаетесь прожить хотя бы день с Huawei Watch 2 Sport 4g используя его вместо смартфона – вы будете поражены, насколько полноценно этот небольшой девайс способен заменить ваше обычное устройство.



Часы от Huawei способны легко заменить смартфон

Вы даже сможете без особых проблем отправлять сообщения. Для этого вы можете использовать клавиатуру – не самый легкий путь. Гораздо удобнее просто надиктовать Google Ассистенту ваше сообщение. Он понимает все удивительно хорошо.

Neuralink

Однако, наиболее футуристический "гаджет" будущего обещает нам никто иной, как Илон Маск. Он обещает прямой интерфейс между человеческим мозгом и компьютером. По крайней мере именно этим занимается компания Илона Neuralink с 2016 года.

Что такое Neuralink?Это нейротехнологична компания, основанная Илоном Маском в Сан-Франциско в 2016 году. Она занимается разработкой имплантата интерфейса мозг-машина.



До июля 2019 года никто не знал чем именно занимается фирма и каковы результаты ее работы. Тогда штат компании составлял 90 человек, а начальное финансирование – 158 миллионов долларов, из которых 100 миллионов выделил лично Маск.

Компания планирует уже в 2020 году начать клинические испытания технологии на людях.



Илон Маск рассказывает об интерфейсе будущего

Neuralink разработала чип N1, предназначенный для имплантации в мозг. Этим займется специально разработанный робот, который и будет имплантировать чип. На начальном этапе также будет специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно будет управлять чипом.

Основатель компании и ее ключевые сотрудники в июле 2019 года впервые рассказали о том, какие цели имеет Neuralink и каких успехов удалось достичь за 2,5 года существования компании.

Если коротко – компания создала сенсор, который помогает считывать активность нейронов человеческого мозга выводя сигнал на компьютер. Сенсор может работать и в обратном направлении – передавать сигнал с компьютера в мозг, и заставлять определенные нейроны активизироваться.

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Маленькие размеры и разработанная Neuralink процедура имплантации сенсора позволяет сделать все максимально автоматизировано, точно, быстро и абсолютно безболезненно. Настолько, что пациент на момент процедуры будет находиться в сознании и не будет чувствовать никакого дискомфорта.

Вся система под названием N1 будет подключена к смартфону и пользователь сможет тренироваться в управлении смартфоном непосредственно с помощью мозга.

Сейчас главной целью изобретения является улучшение качества жизни пациентов с травмами или заболеваниями головного мозга. Очень часто единственным рабочим органом у таких людей есть только глаза и изобретение команды Илона Маска может стать спасением для них, поскольку значительно облегчит возможность общаться с остальным миром.

Широкое применение

Что касается других пользователей, то N1 может перевернуть их привычный опыт взаимодействия с гаджетами с ног на голову. Только представьте, что пользоваться всей техникой можно будет с помощью вашего мозга – просто подумав об этом. Конечно сначала придется изрядно потренироваться, однако это очень перспективный опыт.



Ближайшим временем опыт пользования техникой кардинально изменится

В таком случае привычный смартфон нам уже не будет нужен, а в сочетании с умными часами и AR очками это решает самую большую их проблему, неудобство управления и ввода данных. А это уже совсем другой пользовательский опыт.

Возможно совсем скоро мы станем свидетелями нового фантастического будущего, на пороге которого стоим.

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