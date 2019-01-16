Астрономы зафиксировали аномальное поведение черной дыры

Неожиданно проснувшись, за два месяца черная дыра увеличила яркость всей галактики, в которой находится, на 50 процентов.

Ученые считают, это может свидетельствовать о резком ускорении поглощения окружающего газа. Исследователи пока не могут объяснить, с чем именно связана такая внезапная активация объекта. В центре почти всех известных на сегодняшний день галактик (в частности, нашей) находятся сверхмассивные черные дыры. Масса такого объекта может достигать миллионов масс Солнца.

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При этом ученым до сих пор неизвестно, как они разрастаются до таких гигантских размеров. Одни объекты поглощают окружающий газ с относительно постоянной скоростью, другие могут поглотить сразу целую звезду. Однако теперь ученые обнаружили черные дыры, которые способны неожиданно проснуться и ускорить скорость прироста (акреции) на несколько месяцев, прежде чем снова заснуть.

В новой работе группа исследователей под руководством Бенни Трахтенброта (Benny Trakhtenbrot) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучали вспышку, которая получила название AT 2017bgt.

Впервые ее заметили в феврале 2017 года в центре молодой галактики 2MASX J16110570 + 0234002, которая находится в 900 миллионах световых лет от Земли. Данные осмотра All-Sky Automated Survey for Supernovae показали, что общая яркость галактики во время вспышки увеличилась примерно на 50 процентов за два месяца, при этом больше половины роста пришлось на первые три недели.

Существует несколько известных способов ускорить рост гигантской черной дыры, но обычно они занимают больший промежуток времени,

– отмечает Трахтенброт.

Благодаря дальнейшему наблюдению с помощью обсерватории Swift выяснилось, что интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне возросла примерно в 75 раз по сравнению с 2004 годом, в то время как в рентгеновском диапазоне – всего в 2-3 раза по сравнению с 1990 годом.

Астрономы пришли к выводу, что где-то между 2004 и 2017 годами произошло резкое усиление УФ-излучения источника AT 2017bgt, которое сопровождалось более сдержанным увеличением оптического и рентгеновского излучения.

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Трахтенброт предполагает, что его команде удалось обнаружить новый способ "питания" черных дыр. Отдельные спектральные черты AT 2017bgt совпадают с теоретическими предсказаниями другой группы для сверхмассивных черных дыр, которые поглощают быстро движущийся газ. Кроме того, в прошлом астрономы зарегистрировали два события, которые обладают похожими особенностями.

Если гипотеза ученых верна, то вспышка AT 2017bgt произошла в результате ускорения прироста вещества на сверхмассивную черную дыру с массой около 1,8×107 солнечных масс. Пока ученые не могут объяснить такое поведение объекта. В будущем они надеются найти другие подобные объекты и решить эту загадку.

Что такое черная дыра? Это объект, который создает настолько мощную силу притяжения, что никакие сколь угодно быстрые частицы не могут покинуть его поверхность, даже свет. Стоит отметить, что по данным последних исследований, которые проводились в 2000-х годах, в центре каждой галактики находится черная дыра, которая в свою очередь помогает галактикам видоизменяться.