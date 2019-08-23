Больше никаких сладостей: Google провела ребрендинг операционной системы Android

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Google провела ребрендинг операционной системы Android
Google провела ребрендинг операционной системы Android / Фото из свободных источников

Через две недели после выпуска финальной бета-версии Android Q компания Google сделала важное заявление относительно будущего "зеленого робота". К выпуску юбилейного десятого Android поисковый гигант решил провести ребрендинг операционной системы и изменить названия версий.

Какое название получит новая версия ОС? Начиная с Android 1.5 каждое большое обновление называлось в честь какого-либо десерта. После анонса Android Q в начале этого года фанаты гадали, какое же имя получит десятая версия. В Google наконец дали ответ на этот вопрос – Android 10.

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Как будут называться версии Android? Отныне новые версии Android будут сопровождаться только номерным значением без сладкого дополнения. По словам вице-президента по продуктам и глобального бренд-директора Android, прошлые "десертные" названия версий Android были понятными не для всех пользователей. Например, пирог не во всех странах считается десертом.

За эти годы в отзывах пользователей, что мы получили, не раз говорилось, что названия десертов не всегда ясны в разных культурах и на разных языках. Еда иногда бывает локальной,
– отметил вице-президент по продуктам Самиир Самат.

Какие десерты могли стать названием для Android 10? Представители Google рассказали, что в качестве вариантов названий Android 10 рассматривались Queens Cake ( десертный торт, приготовленный из типичных ингредиентов для торта и измельченной кокосовой глазури) и Quindim (заварной крем из сахара, яичных желтков и кокосового ореха пользуется большой популярностью в Бразилии). В итоге команда поняла, что сложно подобрать название, которое будет понятно всем пользователям во всем мире.

Презентация нового Android – смотрите видео

Новый логотип. Кроме отказа от десертов в названии, Google немного обновила и сам логотип Android. Шрифт стал более тонким и округленным, а сами буквы выполнены в черном цвете вместо зеленого. Последнее связано с тем, что людям с нарушениями зрения было сложно разглядеть зеленую надпись. От фирменного робота компания пока отказываться не намерена.

 

Android
Новый логотип Android

Внутри компании разработчики продолжат использовать кодовые имена при работе над новыми версиями Android, но в релиз сборки будут выходить с числовой приставкой. Таким образом, следующая версия Android с большой долей вероятности будет называться Android 11.

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Теги: Новости Техно Техно Google Интернет Android
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