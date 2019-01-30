Браузер Mozilla Firefox получит несколько полезных обновлений

В браузере Firefox 66 разработчики планируют добавить функцию блокировки автоматического воспроизведения видео со звуком. Аудиотрек воспроизводиться только, когда пользователь нажмет соответствующую кнопку или кликнет на видео.

Это, как ожидается, защитит пользователей от резкого звука в начале воспроизведения рекламы, сообщается на официальном сайте Mozilla.

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Сначала режим блокировки автоматического воспроизведения включат для 25% пользователей Firefox, это произойдет 19 марта. В течение недели охват увеличат до 50%, а затем, если не возникнет проблем, функцию активируют у всех.

Как запустить блокировки воспроизведения звука в Firefox? Блокировки можно запустить самостоятельно в любой момент. Для этого нужно установить опцию media.autoplay.default = 1 в about: config. А чтобы отключить автозапуск видео, нужно воспользоваться опцией media.autoplay.allow-muted.



Как работает функция блокировки звука в Firefox

Дополнительные обновления в Firefox. Также в новой версии браузера появится черный и белый списки блокировок, а сама технология позволит настраивать режимы блокировки по умолчанию или нет, по запросу или автоматически.

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