Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу

С каждым годом Черную пятницу в Украине "празднуют" все активнее. Все больше магазинов продают товары со скидками, а украинцы с каждым годом готовы потратить на распродажах больше средств. Так, в этом году в Украине сделали на 57% больше заказов, чем было в 2018 году.

Такие данные обнародовал кешбэк сервис LetyShops. В целом в день распродаж украинцы оформили 111 900 заказов общей стоимостью 74,4 миллиона гривен.

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В целом аналитики отметили, что украинские покупатели в этом году приобрели более дорогие вещи. Средний чек составил 3 301 гривну, что на 544 гривны больше, чем в прошлом году.

Что покупали украинцы

Самыми популярными товарами во время распродажи были девайсы и электроника. Самыми популярными интернет-магазинами стали AliExpress, Rozetka и eBay.



Черная пятница в Украине

Где самые активные покупатели

Больше всего покупок сделали киевляне. В целом жители столицы оформили 22,65% покупок от общего количества в Украине. Со значительным отрывом идут харьковчане – они сделали 6,5% от всех заказов по стране. А на третьей позиции жители Одессы – 5,15% от общей доли заказов.

Что такое Черная пятница? Это день массовых распродаж. Он проходит ежегодно в первую пятницу после Дня благодарения в США. Еще несколько лет назад для Украины это было нетипичным празднованием. Однако каждый год мы замечаем все большую активность в нашей стране.



Правда, многие магазины прибегают к хитростям во время распродажи: за несколько дней до Черной пятницы завышают цену на продукт, а затем добавляют скидку, которая на самом деле никак не влияет на стоимость товара.

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