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Дуров запустил инструмент для анонимного интернета

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Павел Дуров запустил новый проект / tehnot.com

Команда мессенджера Telegram, которую возглавляет предприниматель Павел Дуров, запустила инструмент TON Sites. Он позволяет создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network).

Как передает издание tech.liga.net, в этой сети сайты может создавать практически каждый.

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Детали

Как говорят разработчики, сайты TON почти не отличаются от обычных веб-страниц. Но доступ к ним происходит с помощью сети TON, которая работает поверх интернета. По такому принципу работают проекты анонимных временных сетей типа I2P и Tor.

У каждого такого сайта есть ADNL-адрес (вместо распространенных IPv4 - или IPv6-адресов), они принимают запросы HTTP через разработанный Telegram протокол RLDP вместо обычного TCP или IP. Шифрование обрабатывается ADNL, поэтому разработчикам не нужно использовать HTTPS.

Доступ к сайтам TON осуществляется с помощью HTTP-> RLDP-прокси, который работает локально на клиентском компьютере.

В чем опасность

Дело в том, что пользователей в этой сети значительно сложнее идентифицировать. Следовательно, и ограничить доступ к сайту в ней тоже будет непросто.

Поэтому здесь может быть привлечена очень разная аудитория, в частности это могут быть люди, занимающиеся противозаконной деятельностью. Как известно, Telegram уже имеет большое количество каналов, которые ведут подобную деятельность.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Telegram Павел Дуров Новости Техно Интернет
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